Le bollette del gas diventano mensili, non più solo bimestrali. Ecco tutte le novità

Passata quasi sotto silenzio, coperta dal fragore della fine della campagna elettorale e dall'esito delle elezioni politiche, è avvenuta una piccola, grande, rivoluzione. A dirla tutta le notizie sono tre, due ottime e una negativa. Ma andiamo con ordine.

La nostra autorità dell'energia, Arera, ha accolto una richiesta promossa dall'Unione Nazionale Consumatori. Da ottobre le bollette del gas per chi è in regime di maggior tutela, ovvero 7,3 milioni di clienti domestici, potranno essere mensili e non più bimestrali. Ottima notizia perché permette di controllare di più le spese future, facendoci capire quanto spendiamo di gas mese per mese e di intervenire prontamente per stringere la cinghia, ovvero chiudere i rubinetti. Intervento questo che ha un impatto in inverno per chi ha il riscaldamento a gas. L'Arera, si legge nel comunicato ufficiale, ha ritenuto di dover tenere conto "dell'esigenza di prevedere una maggiore periodicità di fatturazione nell'ambito del servizio di tutela così da permettere ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di redistribuire i pagamenti delle bollette su più mesi". Se per adesso questa iniziativa tocca solo un cittadino su sette, potrebbe essere un primo passo perché questa iniziativa venga presa in carico da tutti gli operatori del settore ed estesa a tutti i clienti. Del resto, quella della fatturazione su base trimestrale, è soltanto una convenzione.

Ma la vera novità positiva è un'altra. L'Arera ha deciso di sganciare il prezzo del gas italiano dal prezzo stabilito ad Amsterdam, borsa di riferimento dei prezzi europei del gas. Cosa vuol dire questo? Al momento poco, ma lascia spazio a politiche europee di intervento sul prezzo non più in mano alla volatilità delle speculazioni del mercato. In altri termini si passa dal prendere come riferimento non più le quotazioni a termine del mercato all'ingrosso di Amsterdam, il Ttf, ma la media dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso PSV italiano. Di fronte all’impennata delle quotazioni del gas (lunedì 26 settembre in calo sotto i 173 euro, ma arrivate ad agosto ben oltre i 300 euro al MWh), l’Arera, si legge sempre nella nota, ha deciso di sganciarsi dal mercato europeo e questo per poter “trasferire con tempestività ai clienti finali il beneficio di eventuali iniziative europee di contenimento dei prezzi delle commodity energetiche”.

Va ricordato infatti che diversi Paesi europei, Italia in testa, si stanno muovendo per cercare di mettere il famigerato “cap” al prezzo del gas. Quattordici paesi tra cui Italia, Belgio, Grecia e Polonia hanno preparato infatti una lettera per la Commissione Ue con una proposta di price cap affinché possa essere discussa al Consiglio dell'Energia di venerdì.

L'ultima delle novità è che l'aggiornamento delle tariffe sarà ex post e non più ex ante come avvenuto finora, disgiungendo così le variazioni di prezzo relative all'elettricità da quelle sul gas. Il che significa che alla fine di questo mese, con ogni probabilità giovedì 29, saranno aggiornate solo le tariffe della luce per i consueti tre mesi (con l’attesa di aumenti cospicui, visto che l’elettricità è legata al prezzo del gas che nel terzo trimestre è salito ancora), mentre per stabilire il prezzo del gas del solo mese di ottobre bisognerà aspettare i primi giorni di novembre. E così avverrà per i mesi a venire. Per Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori in tal modo “si potrà evitare di far pagare ai consumatori il prezzo folle del gas avuto nel mese di agosto che avrebbe mandato in tilt i bilanci delle famiglie”.

E qui arriva la nota dolente: aver scelto di considerare il prezzo ex post, anziché ex ante può avere conseguenze negative per i consumatori. Arera prevede che, in caso di "ricalcolo" degli importi del costo della materia prima precedentemente fatturati, "gli operatori siano tenuti a darne opportuna informazione ai clienti". In pratica, se la fattura ricevuta a fine mese non rispecchiasse gli andamenti reali del prezzo del gas, le differenze di prezzo eventuali saranno messe a conguaglio nella bolletta successiva. Ma questa novità, secondo Consumerismo no-profit, implica che: "Viene del tutto eliminata la trasparenza, perché i consumatori non potranno conoscere in anticipo il prezzo del gas, ma lo scopriranno solo dopo averlo consumato".

E, nel frattempo, sono in vista nuovi rincari per luce e gas. L'Arera ha rifatto i conti e a fine mese annuncerà l'adeguamento per le bollette. Ricordiamo che, secondo le stime di Assoutenti, ogni famiglia italiana si ritrova a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per le bollette di luce e gas (nei primi 9 mesi dell'anno, quindi senza il nuovo adeguamento), con la spesa per l'energia salita nel biennio 2021-2022 complessivamente del +92,7%. Nel 2022, per effetto dei rincari delle tariffe e nonostante le misure adottate dal Governo, la spesa complessiva per l'energia salirà quindi a 2.558 euro a nucleo (1.516 euro per il gas, 1.042 euro per la luce). E le previsioni dell'associazione per il 2023 sono tutt'altro che ottimistiche. "Considerando l'attuale andamento in forte rialzo dei prezzi di luce e gas - dice Furio Truzzi, presidente di Assoutenti -, in assenza di un blocco nazionale o europeo delle tariffe e di interventi efficaci di contrasto, nel 2023 il conto per le forniture energetiche potrebbe raggiungere i 5.266 euro a famiglia: 3.052 euro per la bolletta del gas, 2.214 euro per quella della luce, con una crescita della spesa energetica del +300% rispetto al 2020".