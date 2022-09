Le borse danzano attorno alla parità. Dagli Usa dati macro contrastanti

Seduta altalenante per le borse, oggi come ieri. A Milano l'indice Ftse Mib era positivo fino alle 14.30, poi è diventato leggermente negativo. Alle 16 +0,07% per Milano, Londra +0,18%, Francoforte -0,02%, Parigi -0,52%. Gli indici sono sostenuti anche oggi dalle banche (+1%), scendono invece i titoli legati al commercio al dettaglio (-1,59% per l'indice consumer products and services di Milano).

Il calo delle 14.30 è conciso con la pubblicazione di una serie di dati macroeconomici attesi negli Stati Uniti. Che hanno mostrato un quadro misto sullo stato dell'economia americana: le richieste settimanali di disoccupazione sono scese, contro le attese di una salita. E a sorpresa sono salite, dello 0,3% rispetto a luglio, le vendite al dettaglio. Peggio del previsto, invece, la produzione industriale (-0,2% la variazione mensile). Wall Street, che martedì aveva registrato la peggiore seduta dal giugno 2020, risulta poco mossa, come ieri: Dow Jones +0,33%, Nasdaq +0,11%, S&P500 +0,18%.

Per il gas una tregua solo apparente: alle 16 è scambiato a quota 221 euro al megawattora, +1,4% rispetto a ieri. In mattinata era arrivato a 241 euro. Oggi il vice primo ministro russo Alexander Novak, secondo quanto riporta Tass, ha dichiarato che le esportazioni di gas russo verso l'Ue potrebbero diminuire di 50 miliardi di metri cubi quest'anno.