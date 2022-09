Le borse europee recuperano nell’ultima seduta della settimana

Dopo tre ribassi consecutivi le borse europee si concedono un rimbalzo sulla scia anche dell’andamento in rialzo di Wall Street in apertura. Milano ha messo a segno un progresso dell’1,45%, in linea con Parigi (+1,51%) e meglio di Francoforte (+1,16%) e soprattutto Londra (+0,18%).

Sul listino milanese hanno tenuto banco le indiscrezioni riguardo alla vendita di Banca Generali e Mediobanca. Ancora nessun commento ufficiale. Banca Generali ha chiuso a +19,12%, Mediobanca +5,19% e Generali Assicurazioni +1,26%.

Sul versante delle materie prime, dopo una partenza oltre i 200 euro al megawattora il prezzo del gas è calato a quota 190.

Si è allentata anche la tensione sui titoli di stato. Il rendimento del Btp decennale è passato dal 4,63% di ieri al 4,5% di oggi, mentre la forbice con i Bund tedeschi si è ristretta a 240 punti base