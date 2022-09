Le borse invertono la rotta in attesa della Fed

Mercati azionari nervosi. L’avvio in Europa era stato positivo, poi il segnale di inversione di rotta arrivato dai future Usa ha spinto i listini all’ingiù. Gli occhi sono puntati proprio oltreoceano per l’atteso annuncio di domani sui tassi. Milano ora cede lo 0,93%, in linea con Francoforte e Parigi, mentre Londra, dopo la chiusura di ieri per i funerali di Elisabetta II, contiene le perdite entro il mezzo punto percentuale.

Sul listino principale male soprattutto i bancari. Mps cede il 6,38% sulle indicazioni per il raggruppamento dei titoli in vista dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro.

Continua la discesa del gas, dopo la netta flessione di ieri. Il prezzo è tornato a quota 180 euro al megawattora.

L’imminente aumento dei tassi negli Usa spinge anche il rendimento dei titoli di Stato. Il Btp decennale sale al 4,18%, con lo spread con i Bund tedeschi che si allarga a 2295 punti base.