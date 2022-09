Milano reagisce bene alla Bce chiudendo a +0,88%. Francoforte lievemente sotto la parità

È stata all'insegna della volatilità la reazione dei mercati europei alla decisione della Bce di incrementare i tassi di 75 punti base, il maggiore da quando esiste l'Euro.

Poco dopo l'annuncio l'indice Ftse Mib della borsa di Milano è sceso, fino a perdere l'1 e mezzo per cento. Poi c'è stato un recupero, dopo l'avvio delle contrattazioni a Wall Street; la chiusura è stata in crescendo, +0,88% per l'indice principale di Piazza Affari. Solo a Francoforte la chiusura è stata in lieve calo, -0,09%.

Diversa, però, la reazione tra i comparti: a salire sono state soprattutto le banche. L'indice settoriale a Piazza Affari sono saliti del 3,43%. In calo invece i titoli dell'energia e delle Tlc.

A Wall Street gli indici Dow Jones e Nasdaq sono in rialzo: +0,33% per il Dow Jones, Nasdaq +0,45%.

Dopo la decisione, l'euro è risalito sopra la parità con il dollaro. In seguito è tornato sotto la soglia, a quota 0,9955.

Lo spread Btp/Bund è sceso di 7 punti base, a quota 223, il rendimento del Btp decennale è al 3,93 per cento.

Alla vigilia del consiglio dei ministri dell'energia dell'Unione europea, il gas questa mattina è sceso sotto i 200 euro al megawattora. Si avvia alla chiusura delle contrattazioni a 225 euro, +5% rispetto alla chiusura di ieri.