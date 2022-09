Le borse tentano il recupero, dopo una settimana tutta all'insegna del rosso

Apertura positiva per le borse europee che invertono la tendenza di una settimana tutta all'insegna del rosso. Milano guadagna lo 0,4%, in linea con Parigi, Londra e Francoforte.



L'attenzione dei mercati è catalizzata dalle mosse delle banche centrali. Giovedi' prossimo per la bce atteso un rialzo dei tassi in chiave anti inflazionistica.



I titoli di stato sono sotto pressione, ma lo spread tra Btp e Bund è in calo oggi a 238 punti, il rendimento italiano del decennale poco sotto il 4, a 3,89%.



Per quanto riguarda le materie prime, in attesa del vertice dei ministri dell'energia europei di venerdì prossimo, il gas è in leggero calo a 234 euro al megawattora.

Nel giro di una settimana il metano è sceso del 30 percento, la maggiore flessione da metà marzo. Domani sul gasdotto Nord Stream dovrebbero ripartire i flussi anche se al 20 percento della capacità.