Le Borse tentano il recupero dopo il lunedì nero

Le Borse europee tentano un leggero recupero dopo la giornata negativa di inizio settimana.



Milano tuttavia dopo avere aperto positiva è tornata in rosso e cede lo 0,2 %. A cavallo della parità comunque le altre piazze continentali.

Attenzione ancora alta per le materie prime, il gas dopo una chiusura ieri a 240, oggi ha aperto in calo e scambia intorno ai 224 euro per megawattora. Venerdì ci sara' la riunione dei ministri energetici europei



Il petrolio in leggero aumento dopo la decisione dell'Opec allargata di tagliare la produzione, anche se non di molto, da ottobre.



Attesa per la decisione sui tassi della Bce di giovedì infine: lo spread italiano è a 239 punti, il rendimento del nostro decennale e' ormai stabile da vari giorni intorno al 4 percento, ora siamo a 3,94.