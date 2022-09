Le dieci proposte di ASviS alla politica per il futuro sostenibile dell’Italia

“Un mese fa abbiamo presentato alle forze politiche e all’opinione pubblica un documento con dieci idee concrete per realizzare nel Paese la transizione ecologica e costruire tramite la politica e le istituzioni un modello di sviluppo centrato sulla sostenibilità e l’equità - affermano i Presidenti dell’ ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini . – Oggi, grazie anche alle mobilitazioni attivate da ASviS con le reti della società civile, alcune di queste proposte sono al centro del dibattito elettorale: in particolare quella di creare un Istituto di studi sul futuro, in grado di supportare il lavoro del Parlamento e del Governo che verranno con una visione lungimirante, nell’interesse delle future generazioni e del bene comune, come previsto dalle recenti riforme della Costituzione e dall’Agenda 2030 dell’Onu”.

Il decalogo inviato da ASviS il 10 agosto ai partiti e ai movimenti politici si articola su dieci proposte che puntano ad accelerare la transizione ecologica; attuare politiche coerenti nel rispetto della Costituzione; analizzare puntualmente gli scenari futuri; promuovere giustizia, trasparenza e responsabilità; integrare la sostenibilità nel funzionamento del Parlamento; garantire maggiore equità tra i territori; ridurre le disuguaglianze di genere, territoriali e generazionali; assicurare a tutti i diritti di cittadinanza; tutelare la salute con un approccio integrato; promuovere la pace, la giustizia e il multilateralismo a livello globale.

Nel quadro delle iniziative promosse da diverse componenti della società civile (come scienziati, amministratori pubblici, associazioni per i diritti sociali e ambientali e giovani) per invitare la politica a rispondere alle sfide che attendono il Paese - e l’Europa - in un contesto globale di crisi ambientale, sociale, economica e geopolitica, si inserisce anche una raccolta firme, che ha già raggiunto 2500 adesioni e resterà aperta fino alla conclusione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, in programma dal 4 al 20 ottobre.

“Il giorno delle elezioni, il 25 settembre 2022, si celebrerà il settimo anniversario dell’approvazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: una coincidenza importante, siamo a metà del percorso con cui l’Italia si è impegnata a perseguire un modello di sviluppo più sostenibile, più equo e più resiliente. Con il decalogo ASviS prosegue il lavoro avviato prima delle elezioni legislative del 2018, quando proponemmo di inserire un richiamo alla tutela dell’ambiente e alla giustizia intergenerazionale nella Costituzione e a trasformare il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS). Nella legislatura che sta finendo questi cambiamenti sono stati realizzati, auspichiamo che nella prossima l’attenzione alla sostenibilità diventi centrale per la politica e le istituzioni”, ricordano i Presidenti dell’ASviS Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini.