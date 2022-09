All'Arechi di Salerno la squadra di casa battuta dal Lecce per 2 a 1

Nell'anticipo della settima giornata di campionato il Lecce ottiene la prima vittoria stagionale battendo i padroni di casa. In apertura la squadra di Baroni (squalificato, in panchina c'era Del Rosso) si rende subito pericolosa e al quarto minuto va a segno con Coulibaly ma la rete è annullata per fuori gioco. La Salernitana cerca di costruire dal basso con Mazzocchi fresco della prima convocazione nella Nazionale di Mancini ma non riesce a concretizzare. Al 37’ è proprio Mazzocchi a mettere in mezzo dopo un paio di finte, trovando la testa di Piatek che sbilanciato non centra lo specchio della porta. Al 43’ il match si sblocca: lungo lancio di Hjulmand per il contropiede di Ceesay, freddo a superare Sepe e a insaccare. Nella ripresa i campani tornano a spingere e trovano il pareggio nel modo più inaspettato: corner dalla sinistra di Candreva e deviazione decisiva nella propria porta del giovane Gonzalez al 55'. La Salernitana ci crede, Piatek prima di uscire vanifica un'altra occasione, mirando a lato dopo il servizio coi tempi giusti di Candreva al 62'. Arrivano i primi cambi, le squadre si allungano ed entrambe hanno più paura di perdere che il coraggio di vincerla. Ma è un colpo di genio di Strefezza a deciderla: appena entrato, si accentra dal limite dell'area e fa partire un fendente sotto l'incrocio dei pali al minuto 83.

I salentini salgono a 6 punti mentre la Salernitana, che era reduce dalla convincente prestazione all'Allianz Stadium contro la Juventus, resta ferma a 7.