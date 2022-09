L'elenco di Saman Abbas tre mesi prima di sparire: "Ecco chi mi farà del male"

Un elenco doloroso e sofferto, nero su bianco, con nomi e numeri di telefono delle persone che avrebbero potuto farle del male. Saman Abbas li aveva raggruppati tutti in un messaggio che aveva inviato al suo fidanzato.

Era il 4 febbraio 2021, tre mesi prima di sparire nel nulla.

Cinque delle persone che Saman cita in quei messaggi, al termine delle indagini dei carabinieri e della Procura di Reggio Emilia, sono state rinviate a giudizio per omicidio e distruzione di cadavere: i genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen (latitanti in Pakistan), lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, arrestati nei mesi scorsi dopo la fuga all’estero, i primi due in Francia, il terzo in Spagna. Il processo inizierà a febbraio 2023.

Oltre ai cinque, in questa chat agli atti dell’inchiesta, Saman segnalava anche il fratello minore, un altro cugino e un altro zio, che non risultano essere stati indagati.

Questi ultimi due sono gli stessi parenti che il fratello, in una conversazione con la madre intercettata dopo il delitto, accusava come istigatori dell’uccisione della ragazza.

Lo zio è anche la stessa persona con cui parlò il padre, in un dialogo captato a giugno 2021, dove Shabbar diceva di aver ucciso la figlia per la propria “dignità”.

La diciottenne, scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile 2021, nella chat indicava al fidanzato anche altri dettagli. Tra questi la via della casa dove aveva abitato insieme alla famiglia (e dove sarebbe tornata il 20 aprile per prendere i propri documenti e andarsene, dopo un periodo vissuto in una comunità protetta a Bologna), ma anche il nome e la città pachistana del cugino che rifiutava di sposare nel matrimonio combinato dalla famiglia.

L'opposizione della ragazza al progetto che la famiglia aveva per lei è considerato dagli inquirenti uno dei moventi del delitto.

Saman era già fuggita di casa e voleva andarsene di nuovo per stare con il suo fidanzato, un connazionale conosciuto in Italia, e vivere la propria vita in libertà. Proprio una foto con il ragazzo mentre i due si scambiavano un bacio per le vie di Bologna, postata sui social, fu uno degli inneschi, secondo l’indagine, della rabbia dei familiari contro di lei.

Il cugino della giovane, quello non indagato, sentito dai carabinieri il 31 luglio 2021, ha raccontato di aver ricevuto lo scatto in questione dal fratello minore della ragazza e che Shabbar, la moglie e lo stesso fratello “si lamentavano continuamente della nuova relazione sentimentale intrapresa da Saman.

Gli dava molto fastidio il fatto che la ragazza pubblicasse continuamente foto che la ritraevano in compagnia di lui anche in atteggiamenti provocanti. Tanto è vero che Nazia (la madre, ndr) mi informava che suo marito Shabbar era partito, a gennaio 2021, per il Pakistan, per mettersi in contatto coi genitori del ragazzo, cosa che effettivamente è avvenuta”.

Secondo quanto denunciato dal fidanzato di Saman, il padre di lei andò in effetti a minacciare di morte i suoi parenti in patria.