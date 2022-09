Letta risponde a Salvini da Monza: "Oggi Pontida è una provincia dell'Ungheria"

Da una parte, quindi, l'Europa, quella che oggi ha proposto di tagliare i fondi per la coesione ad un Paese che, sotto la guida di Orban, “non è più considerabile una piena democrazia”, come scritto sul rapporto del Parlamento Europeo. Dall'altra il governo di Budapest, al quale Matteo Salvini riconosce di essere espressione di un “voto democratico”, quindi pienamente legittimato a governare. “Relazioni pericolose” anche quelle che Letta denuncia esserci fra le destra e la Russia di Putin.

Il Pd e la coalizione di centrosinistra scelgono la piazza di Monza, cuore della Brianza operosa e simbolo della rimonta alle ultime amministrative, per un grande evento di popolo: 500 sindaci dem , gli amministratori locali e i primi cittadini progressisti, principale aggancio a quel radicamento nel territorio che spesso, negli ultimi tempi, la sinistra è stata accusata di aver perso. “Non vogliamo che l'Italia segua il messaggio di Pontida, il modello dell'Ungheria: non vogliamo che vada verso una democrazia che si sta perdendo, non vogliamo quel modello, non vogliamo un'Italia che cede a Putin e Orban . Vogliamo un'Italia che sia cuore dell'Europa e che sia fedele alle sue alleanze ” aggiunge il segretario del Pd.

Tra Monza e Pontida (Bergamo) ci sono appena 35 chilometri, meno di un’ora di macchina. Eppure, nell’ultima domenica pre-elettorale, va in scena uno scontro (neanche troppo) a distanza tra il segretario del Partito democratico, Enrico Letta , e i suoi principali avversari, il leghista Salvini e la patriota Meloni. Se da una parte, infatti, definisce Pontida (dove la Lega riunisce il “suo” popolo nella tradizionale manifestazione settembrina), “una provincia dell’Ungheria”, in riferimento alla sintonia dei due leader sovranisti con il premier di Budapest Viktor Orban, dall’altra se la prende con l’impianto valoriale difeso a spada tratta dalla presidente di Fratelli d’Italia, che “non mette in discussione ‘Dio, Patria e famiglia’ e quel concetto di struttura patriarcale della società”.

L’obiettivo di Letta, quindi, è quello di conquistare un bottino di voti considerevole, con una campagna sul territorio, con i famosi “occhi di tigre” citati all’inizio della campagna, nel pieno del disorientamento per la caduta del governo Draghi, scenario considerato irrealistico fino a qualche mese fa. Una campagna sul territorio, da condurre “strada per strada, casa per casa”, precisa il segretario dem in conclusione del suo intervento, citando un altro “Enrico”, il Berlinguer leader del Pci (1972-1984): “È un privilegio guidare un grande partito di popolo e chiamarsi Enrico” precisa Letta.

Una partita cominciata in salita, riconosce il leader del Partito democratico, ma sulla quale ancora dev’essere scritta l’ultima parola: “Sta a noi cambiare il destino del nostro Paese. Quindi, viva l'Italia democratica e progressista, andiamo a vincere!”, esorta Letta, suonando la carica ai candidati e agli elettori dem per questa volata finale. Una fiducia alimentata anche dai sondaggi, secondo cui, tra indecisi e astensionisti, si toccano percentuali intorno al 42% : un bacino elettorale grandissimo, che se si è in grado di intercettare, può cambiare l’esito della corsa.

Due visioni dell'Italia distanti, anche sui temi all'ordine del giorno nel confronto politico, quelle che emergono dai due appuntamenti di Lega e Pd. Letta rimarca il “ negazionismo climatico delle destre ”, tanto più “inaccettabile” oggi alla luce di quanto si è visto nelle Marche. Sul palco di Monza sale anche Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona . Letta sottolinea: “Non succeda mai più quello che è successo in questi giorni nelle Marche. L'ambiente deve essere al centro del lavoro dei sindaci e di tutti noi. Lo abbiamo messo al centro dall'inizio”, rivendica il segretario dem, “la destra ci ha preso in giro sul bus elettrico: non accetteremo più atteggiamenti negazionisti sull'ambiente”. Tanto più che “quel negazionismo è uno degli elementi di congiunzione della destra italiana con le destre del resto del mondo”.

A In mezz’ora in più

Il duello a distanza prosegue in tv, su Raitre. Letta, ospite dello studio di In mezz’ora in più, smessi ormai da tempo i panni del “Raimondo” della “strana coppia” formata con la “Sandra” Meloni, picchia duro su tutti i temi che marcano la lontananza dalla leader di Fratelli d’Italia: dalla cultura maschilista al Pnrr, dalle misure fiscali a quelle di sostegno al reddito. “La politica italiana è tutta maschilista, Giorgia Meloni vince anche nel suo partito perché non mette in discussione 'Dio, patria, famiglia' e quel concetto di struttura patriarcale della nostra società” scandisce il segretario del Pd. Sul Pnrr, e sulla proposta sostenuta da Meloni di “fare un tagliando” alle misure contenute nel programma, è altrettanto netto: “La storia di rinegoziare il Pnrr è per noi una iattura, quei soldi europei dobbiamo spenderli”.

Sul sostegno al reddito precisa poi che “è necessaria una misura sulla povertà, il reddito di cittadinanza lo è, semmai serviranno dei cambiamenti”, aggiungendo che “sul salario minimo dall'Europa è arrivata una direttiva e noi nella prossima legislatura l'applicheremo”. Capitolo tasse, altre parole chiare: “Non ci sono aumenti di tasse nel nostro programma. C'è il taglio del cuneo fiscale. E c'è la proposta” della dote ai 18enni che viene coperta “con l'intervento su successioni superiori ai 5 milioni di euro. Un segnale importante per i giovani che sono al centro della nostra campagna e questa settimana farò un appello al voto per i giovani”.