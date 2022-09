Lettonia. Domani si vota per le politiche, premier Karins favorito

La Lettonia vota domani per le politiche. Il primo ministro pro Ue e pro Nato, Krisjanis Karins, probabilmente si assicurerà la vittoria. I sondaggi mostrano un indebolimento dei populisti, dei conservatori e del partito socialdemocratico Harmony, che di solito ha un forte sostegno dalla

grande minoranza di lingua russa della Lettonia.

La maggioranza per Karins dipenderà dai partiti minori suoi alleati, che potrebbero anche non superare la soglia del cinque per cento per entrare in Parlamento. La Lettonia ha 1,8 milioni di abitanti. Il governo uscente ha mostrato un grande sostegno all'Ucraina, ha aumentato la spesa per la difesa e ha lavorato per una maggiore sicurezza energetica.

Il partito di Karins New Unity è in testa ai sondaggi col 13,3%. Harmony, che ha ottenuto il 20% alle ultime elezioni del 2018, viene dato dai sondaggi al 5,1%. I russofoni costituiscono circa il 30% della popolazione lettone. I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 20. I primi exit poll sono attesi poco dopo.