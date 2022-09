L'ex Pink Floyd Roger Waters critica Zelensky, la Nato e Washington: concerti annullati in Polonia

Waters doveva suonare a Cracovia il prossimo anno, ad aprile, ma i resoconti dei media polacchi a proposito di una lettera aperta che aveva scritto il 4 settembre alla first lady ucraina Olena Zelenska - esortandola a chiedere a suo marito di scegliere "una strada diversa" e criticando l'Occidente per aver rifornito di armi l'Ucraina - ha suscitato un enorme contraccolpo.

I concerti del co-fondatore dei Pink Floyd, Roger Waters, che si dovevano tenere nella città polacca di Cracovia, sono stati cancellati dagli organizzatori in un clima di accese polemiche, dopo i commenti dell'artista sulla guerra in Ucraina hanno causato una tempesta di critiche.

Il compositore e bassista inglese, 79 anni - tra i fondatori dei Pink Floyd, band in cui è rimasto fino al 1985 - era atteso alla Tauron Arena di Cracovia. Secondo Billboard, la decisione sarebbe stata presa non già dagli organizzatori ma dal musicista, circostanza che l'artista ha successivamente negato: "Il manager di Waters ha deciso di cancellare senza dare ragioni", riporta Billboard citando Lukasz Pytko, della Tauron Arena, .

In risposta, Zelenska ha scritto su Twitter, il 6 settembre, che è stata la Russia ad aver invaso l'Ucraina e che ora sta distruggendo le sue città e uccidendo civili.

"Roger Waters, dovresti chiedere la pace al presidente di un altro Paese", ha scritto la first lady di Kiev.

La lettera aperta di Waters ha indotto Lukasz Wantuch, un consigliere comunale di Cracovia, a esortare i fan a boicottare i concerti. I consiglieri comunali hanno redatto una risoluzione per dichiarare il musicista 'persona non gradita', che dovrebbe essere votata il 28 settembre.

Waters, in tournée negli Stati Uniti, ha risposto in un altro post su Facebook intitolato "Hey Lukasz Wantuch, Leave them kids alone", facendo riferimento al testo della celeberrima canzone dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Perché tutto quanto diventa virale proprio adesso? A causa della cancellazione delle date del tour in Polonia, che ha rinfocolato la polemica un po' sopita anche perché avvenuta a ridosso della morte di Elisabetta II, l'8 settembre, che ha monopolizzato l'attenzione mondiale.

Roger Waters ha comunque negato che a decidere la cancellazione dei suoi concerti fosse stato il suo entourage e ha accusato Wantuch di "censura draconiana". Alla domanda se la cancellazione fosse collegata ai commenti di Waters sull'Ucraina, un portavoce della sede della Tauron Arena di Cracovia ha risposto con un "no comment". Il compositore sarà in numerose città europee nel 2023 per il suo “Farewell Tour”, la tournée d'addio, che toccherà diversi Paesi.