L'inflazione Usa delude le Borse

Mercati delusi dai dati sull'inflazione negli Stati Uniti, diffusi alle 14.30. Gli economisti si aspettavano una frenata maggiore: il consensus, la media delle previsioni raccolte dalle società specializzate, era che passasse dall'8,5% all'8,1%. Invece il dato si è fermato all'8,3%.

Due numeri hanno sorpreso negativamente gli analisti: sono aumentati, seppur di poco, dello 0,1% i prezzi rispetto al mese precedente. E l'inflazione core, quella depurata dall'energia e dai beni alimentari, è salita al 6,3%, dal 5,9% precedente.

Questo ha portato a una brusca frenata degli indici azionari, perché l'attesa è che la Fed, la banca centrale americana, continui e forse acceleri nei rialzi dei tassi. A Wall Street perde terreno soprattutto il Nasdaq dei titoli tecnologici, -3,33%, mentre il Dow Jones scende del 2,20%.

A Milano l'indice principale prima del dato statunitense era in salita di quasi l'1 per cento, a metà pomeriggio segna -0,865, in linea con il resto d'Europa.

Inversione di tendenza anche per il gas: resta sotto i 200 euro al megawattora, a quota 193,5 euro, +1,6% rispetto a ieri. In mattina era però sceso fino a 181 euro.

Tra i titoli a Piazza Affari, male il settore industriale, maggiori ribassi per Prysmian, Pirelli, Amplifon, StMicroelectronics, Diasorin, tutti in calo di oltre il 2%.