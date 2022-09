L'Italia cambia strada. Giorgia Meloni verso Palazzo Chigi

Le previsioni della vigilia sono state rispettate. Il Centrodestra vince, Fratelli d'Italia raggiunge un risultato storico, è primo partito con oltre il 25%. Un trionfo, se si pensa che fino a poco tempo fa viaggiava sul 4%, e 9 anni debuttò con un risicato 1,96%. Come dice Giorgia Meloni, alle tre meno venti del mattino, quando si affaccia davanti ai giornalisti sulle note di Rino Gaetano per commentare “a caldo” la vittoria: “Il voto degli italiani ha dato un'indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia”. La Meloni dunque si prepara a diventare la prima premier donna, leader di un partito che raccoglie un numero di seggi importante rispetto agli altri alleati della stessa coalizione di Centrodestra.



Sorprende il risultato del Carroccio. La Lega raccoglie solo l'8,5%, quindi sotto la soglia psicologica del 10%. Non è un caso che Salvini abbia scelto di non parlare e abbia affidato a un laconico tweet i ringraziamenti agli italiani per i voti ricevuti da tutto il centrodestra. In realtà, quei voti fanno tremare i polsi al leader del Carroccio, non più così sicuro di poter rimanere in sella alla guida del partito.

Una sconfitta che trova la sua fotografia più nitida proprio in quello che è stato il territorio della sua affermazione storica: in Veneto, dove di recente il governatore Zaia è stato rieletto con un plebiscito, oggi la Lega viene doppiata da Fratelli d'Italia, prendendo il 14% rispetto al 32,5% della Fiamma tricolore. E non solo. Anche in Lombardia la Lega è dietro FdI. L'altra soglia psicologica che segna queste elezioni riguarda il Pd, primo partito dell'opposizione, ma i numeri ballano solo tra il 19 e 20 per cento. Un risultato decisamente basso, inferiore alle aspettative. Letta è l'altro leader a non farsi vedere durante le ore della notte elettorale. Il Movimento Cinque Stelle si è invece reso protagonista di una grande rimonta, avvenuta negli ultimi giorni prima del voto. Tanto da far dire con orgoglio a Conte, che era la prima volta che si misurava con una campagna elettorale: “Tutti ci vedevano a una cifra e in discesa e invece abbiamo fatto una grande rimonta. Siamo terzo partito in Italia e primo al Sud”.