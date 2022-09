Temperature autunnali in arrivo: l’ex-uragano Danielle e aria polare dalla Svezia

Domani, venerdì 16 settembre la quarta perturbazione del mese transiterà sul Centro-Nord e scivolerà verso il Sud, favorendo un aumento dell’instabilità lungo tutta la Penisola. Nel frattempo un' altra perturbazione si avvicinerà alle regioni settentrionali favorendo un deciso aumento dell’instabilità tra Lombardia orientale e regioni di Nord-Est.

Nella giornata di sabato, il rischio di piogge e temporali interesserà il Nord-Est, il Centro e il settore del basso Tirreno. Ci sarà un deciso rinforzo del vento e ad un calo delle temperature che in giornata raggiungerà anche le regioni meridionali e le due Isole maggiori mettendo così fine a questo lungo periodo di caldo eccezionale. Per la giornata di domenica 18 si conferma un netto e generale miglioramento con il ritorno ad un tempo soleggiato e venti in generale deboli.

L’Italia sta quindi subendo un doppio attacco: l’ex-uragano Danielle sta portando maltempo al Centro-Nord con piogge e temporali forti e sarà lui a continuare a dettare legge per altre 24 ore, soprattutto sul Triveneto e lungo le regioni tirreniche. Mentre nella notte tra venerdì e sabato arriverà una perturbazione polare dalla Svezia che, oltre alle piogge, causerà anche un crollo delle temperature estremo e repentino.

La somma di queste due perturbazioni darà come risultato l’arrivo improvviso di un clima autunnale, con un crollo di almeno 10°C che potranno arrivare fino a 15°, laddove resistono ancora gli ultimi sussulti del clima nordafricano. In numeri, al Centro-Nord si passerà da minime di 20°C in pianura a minime di 8°C all’alba di domenica, al Sud e in Sardegna, da massime di 35-37°C a massime tra 20 e 25°C.

Altri cali termici significativi si avvertiranno anche di giorno al Nord, ad esempio Milano dai 30°C di oggi ai 20°C di domenica, Bologna e Venezia addirittura scenderanno fino a 19°C di massima nella giornata di sabato con piogge intense e venti di burrasca.

Sul Lazio si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale e questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. La protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche di forte intensità su tutta il territorio regionale dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, venerdì 16 settembre. Il livello di criticità idrogeologica e idraulica è: Arancione in alcune zone e Giallo su tutto il resto della regione, ma con temporali che in ogni caso potrebbero essere intensi. La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha esteso il codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di oggi. La perturbazione in transito sulla Toscana porterà temporali a carattere sparso, più probabili e frequenti sulle zone centrali e centro meridionali. Possibili colpi di vento e grandinate. In Friuli Venezia Giulia, a Trieste, i Vigili del fuoco sono impegnati con tutte le squadre disponibili per risolvere i danni creati dal forte nubifragio che ha colpito la città questa mattina. Al momento sono una quarantina le richieste giunte alla sala operativa del comando ma le chiamate di soccorso continuano. Tra i vari danni si segnalano molti allagamenti e molti alberi e rami caduti.