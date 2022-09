Londra, statue anticolonialiste e LGBT a Trafalgar Square. Ora il momento di “Antelope”

Una scultura raffigurante il pastore battista John Chilembwe, ucciso durante la rivolta fallita del 1915 contro il dominio coloniale britannico in Malawi, è stata inaugurata a Trafalgar Square, nel cuore monumentale di Londra. Intitolata “Antelope”, è stata realizzata dall'artista di origine malawiana Samson Kambalu ed è destinata a rimanere sul piedistallo detto ''quarto plinto'' fino al 2024. Nell’opera si vede Chilembwe che indossa un cappello, un gesto di sfida nei confronti del potere coloniale che vietava agli africani di indossare un cappello davanti ai bianchi. È alta cinque metri, quasi il doppio di quella vicina del missionario europeo John Chorley: una scelta di Kambalu per dare rilievo alla storia del pastore ispirandosi a una foto del 1914 in cui i due religiosi venivano ritratti insieme. La scultura, la prima di un personaggio africano a venir esposta a Trafalgar Square, rivela "le storie nascoste di popoli non rappresentati nella storia dell'impero britannico in Africa e altrove", come si legge in un comunicato del comune di Londra.

La statua fa parte del progetto in cui si vuol parlare, attraverso l'arte, di anticolonialismo e diritti LGBT nella centralissima piazza di Londra.

Infatti, come è noto, attorno alla colonna di Nelson si trovano quattro plinti, che risalgono al progetto della piazza ideato dall’architetto Charles Barry (Londra, 1795-1860), al quale si deve l’aspetto attuale di Trafalgar Square. Tre dei plinti sono occupati da statue fin dall’Ottocento, mentre il quarto (ormai noto come Fourth Plinth) dal 1998 accoglie a cadenza biennale opere d’arte che vengono scelte dalla Royal Society of Arts.

Lo scorso anno sono stati annunciati i vincitori del “Fourth Plinth” per il 2022 e il 2024, che si succederanno alla scultura The End di Heather Phillipson (Londra, 1978): un grande ciuffo di panna montata con una ciliegia, una mosca e un drone (scultura che parla di esuberanza e disagio e vuole rappresentare Trafalgar Square in quanto luogo celebrativo ma anche di proteste). L’opera di Phillipson è rimasta fino ad ora e adesso al suo posto svetta Antelope, mentre nel 2024 sarà la volta di 850 Improntas della messicana Teresa Margolles (Culiacán, 1963), una scultura costituita dai calchi dei volti di 850 persone transgender.

Kambalu e Margolles sono stati scelti da una rosa di sei artisti internazionali provenienti da America, Germania, Ghana, Messico e Regno Unito. Le opere vincitrici sono state scelte dal Fourth Plinth Commissioning Group, presieduto dallo scrittore, giornalista, conduttore televisivo e curatore Ekow Eshun.