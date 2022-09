Luigi Sbarra (Cisl): "L'inflazione minaccia un milione di posti di lavoro"

"L'escalation dei prezzi energetici e dei beni alimentari rischia di vanificare la crescita economica. Secondo alcune proiezioni sono a rischio quasi in milione di posti di lavoro ed è un lusso che non ci possiamo permettere". Questo l'allarme lanciato oggi dal segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, che ha partecipato ad Assisi a un convegno su "Lavoro, occupazione e dignità".

“In questa fase straordinaria - ha aggiunto - chiediamo al governo di adottare un provvedimento urgente finalizzato a liberare risorse nella prospettiva di sostenere imprese, famiglie, lavoratori dipendenti e pensionati", attingendo risorse "dagli extra profitti delle imprese energetiche, delle multinazionali della logistica e nelle imprese del digitale. Ma, in misura estrema occorre prendere in considerazione anche lo scostamento di bilancio". Poi "anche l'Europa deve fare la sua parte, mettendo un tetto massimo al prezzo del gas" e perseguendo una "maggiore autonomia energetica"

"Nei prossimi giorni - ha inoltre annunciato Sbarra - presenteremo al Paese una vera e propria 'agenda' con le nostre priorità sul piano economico e delle riforme sociali più urgenti da adottare insieme alla prossima legge di bilancio. Le parole chiave sono lavoro, investimenti, taglio delle tasse, accordo sulle pensioni, nuove tutele e rilancio delle competenze, politica dei redditi e coesione sociale, attuazione Pnrr e Mezzogiorno, contrattazione e partecipazione".

Sbarra ha anche invitato a "guardare al medio periodo mettendo in priorità crescita e sviluppo. Il lavoro non si crea per decreto, ma rilanciando e qualificando investimenti pubblici e privati, politiche industriali, infrastrutture materiali e digitali, stabilizzazioni e assunzioni nel pubblico impiego, nella sanità, scuola, ricerca e università. La sfida è connettere la modernizzazione del paese, a cominciare dagli obiettivi del Pnrr, con ambiziose condizionalità sociali che rilancino il lavoro dignitoso, ben contrattualizzato, retribuito e formato".