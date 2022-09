Luna, la missione cinese fornisce nuovi dati sull'attività vulcanica

Un team di scienziati cinesi, incaricato di studiare i campioni lunari riportati sulla Terra dalla missione Chang'e 5, ha compiuto nuove scoperte sulla passata attività vulcanica della Luna, come riporta oggi il quotidiano ufficiale Global Times.

L'Accademia cinese delle scienze ha pubblicato un articolo che descrive in dettaglio le sue scoperte, rivelando che lo spessore del basalto nella zona di atterraggio del rover ha mostrato prove di aver subito eruzioni vulcaniche almeno quattro volte. I dati ottenuti mostrano che la regione, nel bacino nord-orientale dell'Oceanus Procellarum, ha assistito ad almeno quattro eruzioni laviche, con un valore medio dello spessore del basalto in ciascuna di esse rispettivamente di 230 metri, 70 mt, 4 mt e 36 mt.

Il sito prescelto per la missione lunare contiene ricchi elementi generatori di calore come uranio, torio e potassio, considerati le principali cause dell'attività vulcanica sulla superficie del satellite. Gli studi mostrano anche che il volume dell'eruzione lavica è aumentato in modo significativo durante la fase vulcanica della tarda luna attiva, stimata in circa 2 miliardi di anni fa.

Con questi risultati, si prevede di compiere ulteriori progressi nella comprensione dell'attività vulcanica lunare e della storia dell'evoluzione termica interna del satellite.

Questi dati si aggiungono alle più recenti scoperte fatte dalla Cina sulla Luna, come l'individuazione la scorsa settimana di un nuovo minerale, battezzato Changesite-(Y), oltre all'identificazione di tracce di acqua provenienti da almeno due fonti di origine: una portata da venti solari e un altra nativa della Luna.

Il programma Chang'e (dal nome di una dea che, secondo la leggenda cinese, vive sulla Luna) è iniziato con il lancio di una prima sonda nel 2007. Negli ultimi anni, Pechino ha investito molto nel programma spaziale e ha raggiunto traguardi come l'atterraggio con successo di una sonda dall'altra parte della Luna nel gennaio 2019, un risultato che nessun Paese aveva raggiunto.