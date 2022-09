L'Unione europea ha raggiunto un accordo sul gas, senza il tetto al prezzo di importazione

"Il price cap al gas non è sul tavolo oggi". Lo aveva messo subito in chiaro Jozef Sikela, ministro dell'Industria della Repubblica Ceca presidente di turno dell'unione, arrivando stamane al Consiglio straordinario sull'energia a Bruxelles. "Mi aspetto che andremo avanti passo dopo passo, implementando le misure strada facendo. Potrebbe essere il prossimo punto in agenda", ha aggiunto. "Poiché diversi Stati membri si aspettano soluzioni diverse, la Commissione deve presentare un'idea che goda di un ampio sostegno", aveva detto invece la commissaria europea all'energia Kadri Simson, "dobbiamo trovare un modo che sia accettabile per tutti gli Stati membri".

La Commissione ha dunque proposto un tetto limitato al gas importato dalla Russia (ormai molto poco) e sarebbe disposta a valutare un limite al prezzo del gas nella formazione di quello dell'elettricità, mentre la proposta sostenuta dall'Italia di fissare un prezzo massimo a tutte le importazioni non ha trovato consenso oltre a quello dei quindici stati, tra i quali Francia e Spagna, che hanno indirizzato alla Commissione una richiesta in questo senso. A opporsi, tra gli altri, Belgio, Lussemburgo, Austria e soprattutto Germania: secondo Berlino c'è il rischio che l'Europa venga tagliata fuori dalle forniture e il gas, soprattutto quello liquefatto, finisca su altri mercati. Il governo tedesco ha preso la strada di un pacchetto di aiuti da 200 miliardi di euro che include un tetto nazionale ai prezzi del gas: saranno le casse federali a colmare il divario tra prezzo “calmierato” e costo effettivo. Una misura che paesi ad alto debito come l'Italia non potrebbero permettersi. Valuti la commissione se "sia compatibile e congruente con le regole Ue o possa generare distorsioni nel mercato interno", ha invitato la ministra spagnola per la Transizione ecologica, Teresa Ribera. La portavoce della Commissione, Arianna Podestà, ha chiarito che “sta agli Stati membri valutare se misure specifiche costituiscono aiuti di Stato che dovranno essere notificati alla Commissione", che è “pronta a valutarle nella maniera più rapida possibile”.

A metà mattinata, a Consiglio ancora in corso, un tweet ufficiale della presidenza ceca dell'Unione ha dato conto di un “accordo politico” raggiunto in Consiglio “sulle misure per mitigare i prezzi elevati dell'elettricità: riduzione obbligatoria della domanda di elettricità, massimale sui ricavi di mercato dei produttori di elettricità inframarginali”, i cosiddetti extraprofitti, e "contributo di solidarietà dei produttori di combustibili fossili".