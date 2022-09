"Speriamo di avere una cooperazione costruttiva con le autorità italiane". Così il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, commentando il risultato delle elezioni in Italia durante il punto stampa giornaliero a Bruxelles.

"La Commissione lavora con i governi eletti dal voto nelle urne, lo stesso si applica in questo caso come in tutti gli altri" ha aggiunto. "Ora stiamo aspettando che l'Italia formi un governo secondo le procedure della sua Costituzione".