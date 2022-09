L'uragano Fiona, sta arrivando in Canada spinto dal jet stream e fa paura

" Sarà sicuramente un evento storico ed estremo per il Canada orientale ", ha ripetuto venerdì in conferenza stampa Bob Robichaud , meteorologo del CHC. L'uragano è stato spinto verso nord molto velocemente dal jet stream , una corrente a getto è un veloce flusso d'aria canalizzato, localizzato nell'atmosfera terrestre generalmente appena sotto la tropopausa, proveniente da ovest, da sopra gli Stati Uniti.

Funzionari della provincia della Nuova Scozia hanno diramato un avviso di interruzione di corrente, chiedendo a tutti di rimanere in casa e avere forniture sufficienti per almeno 72 ore. Il primo ministro Justin Trudeau ha dichiarato “Sta andando male” ed ha chiesto a tutti di "prendere le giuste precauzioni". Ha deciso di rimandare il viaggio in Giappone per i funerali dell'ex premier Shinzo Abe. Ad Halifax, capitale della provincia della Nuova Scozia, i negozi hanno finito le ricariche di gas propano per il campeggio mentre la gente del posto si precipita a fare scorta.