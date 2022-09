Lutto per Fabio Liverani: dopo una lunga malattia, si spegne la moglie Federica

Lazio, Brescia, Fiorentina, Lecce, Palermo, Genoa: da ogni club in cui Fabio Liverani ha giocato o allenato arriva il cordoglio per la morte della moglie Federica, scomparsa oggi. Si erano conosciuti quando avevano entrambi 13 anni. Avevano due figli, Lucrezia e Mattia, che ricevono l’abbraccio delle squadre in cui ha militato l’ex centrocampista, attuale allenatore del Cagliari.

E proprio la società sarda, sull’account ufficiale Twitter, scrive: “Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica”.