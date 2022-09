Malagò a tutto campo, dall'auspicio per un ministero dello sport alle novità per Milano-Cortina

"Agenda sportiva da dare al Governo? La mia posizione e quella del Coni è che ci sia una persona, possibilmente con ministero e con portafoglio, in modo che possa direttamente portare risposte e soluzioni che lo sport chiede" le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina 2026. "Basta vedere - ha continuato - telegiornali, social e carta stampata: lo sport è sempre tra le primissime notizie. Siamo molto di appeal sull'opinione pubblica. In più ospitiamo le Olimpiadi".

"Lo stesso presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach ha detto che serve un'interlocuzione dalla mattina alla sera con chi avrà questo onore e onere delle deroghe - ha precisato - Mi stupirei moltissimo se non ci fosse questa complicità: sarebbe autolesionismo totale".



Milano-Cortina 2026: “Non possiamo più perdere tempo”

Sulla realizzazione delle infrastrutture per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina Malagò ha detto: “Palasharp e Palaitalia? Complicazioni e ritardi ci sono stati, il nostro è il Paese dei ricorsi ma fortunatamente sono andati nella direzione giusta. Anche su questo non possiamo permetterci di perdere più tempo, questa è una città che sa quanto sta andando forte in altri settori, senza questa impiantistica rimarrebbe indietro. Regione e Comune su questo sono allineati, anche in un contesto politico come quello di questi giorni in cui sono su fronti diversi. C’è veramente da non perdere più tempo”.

Ha poi precisato: "C'è stato un report recente da parte del commissario Luigi Valerio Sant'Andrea che fa vedere che c'è la luce in fondo al tunnel. E' chiaro che avendo presentato un dossier con pochissime cose da realizzare bisogna pedalare e molto. Lo sanno tutti, è un dato di fatto. Noi organizziamo i giochi olimpici", mentre, "chi si deve occupare delle infrastrutture è l'agenzia, che è pubblica. E' evidente che siamo spettatori interessati e coinvolti in questa vicenda".

Per quanto riguarda la pista di bob, "la fase progettuale è completata, è stata una iniziativa della Regione Veneto indipendentemente dalle Olimpiadi", afferma Malagò, aggiungendo: "il 24 giugno 2019 a Losanna abbiamo vinto contro Stoccolma presentando un dossier in cui mettevamo Cortina e il rifacimento della pista da bob al centro. Per una volta gli italiani mantengono gli impegni, penso che sia una nota di merito. Se qualcuno ha altre opinioni ne prendiamo atto"

L'orgoglio per la ginnastica: “Sofia Raffaeli è leggenda”

C'è stato il tempo anche per un paio di battute sugli ultimi grandi successi dello sport italiano, a partire dai trionfi di Sofia Raffaeli ai Mondiali di ginnastica ritmica in Bulgaria. "Una leggenda: non era mai successo che l'Italia vincesse la disciplina olimpica. Se poi qualcuno dice che non c'erano atlete russe e bielorusse, io dico che il punteggio ottenuto da Sofia non lo ha mai fatto nessuno", ha detto Malagò. "Un mondiale di ginnastica con risultati mai accaduti nella storia del nostro paese. Viva la ginnastica e viva l'Italia", ha aggiunto.

Mondiali di volley femminile: “possiamo arrivare in fondo”

Infine un pensiero per il volley femminile, dal 23 settembre cominciano i Mondiali nei Paesi Bassi e in Polonia. ll sogno è di ripetere l'esperienza degli Europei e quella degli uomini in Polonia. "La squadra è molto forte e ci sono tutte le prospettive di arrivare fino in fondo", ha detto Malagò. Sul grande momento del volley azzurro dopo la vittoria dell'Italia nel Mondiale maschile, il numero 1 dello sport italiano ha concluso: "Quella domenica pomeriggio, tra servizio pubblico e Sky il 28% degli italiani hanno guardato quella finale: un bel segnale culturale, aldilà della vittoria dell'Italia".