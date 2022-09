Maltempo, bufera e danni in Sicilia: si ribalta un pullman a Palermo, tromba d'aria ad Agrigento

La Protezione Civile Regionale della Sicilia aveva diffuso un avviso di allerta arancione per il rischio meteo fino alle 24 di domani, sabato 1 ottobre. E puntualmente i disagi e gli incidenti sono arrivati. A Palermo e ad Agrigento.

Sulla Palermo-Sciacca ambulanze e vigili del fuoco sul posto per un autobus delle autolinee Gallo-Sais, che copre il tragitto Palermo-Sciacca, che si è ribaltato lungo la statale624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia a causa delle avverse condizioni del tempo.

Dalle prime notizie giunte sembra che ci siano diversi feriti. Sul posto sono giunte tre ambulanze. Alcuni passeggeri sono riusciti ad uscire dal mezzo e hanno preso posto su un altro pullman, anche questo proveniente da Palermo, da cui sono partiti i primi soccorsi. La zona dell'incidente, dove nel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale, è stata interessata anche da una intensa tromba d'aria. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti ma non in modo grave. Alcuni di loro hanno riportato delle contusioni. Il mezzo è stato sollevato poco fa con una autogru dei vigili del fuoco.

Una bufera d'acqua e vento si è abbattuta nel centro della Sicilia, tra le province di Palermo e Agrigento, e sta provocando danni e allagamenti a Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale. Sono arrivare decine di richieste ai vigili del fuoco per i mezzi di movimento terra per liberare le strade dal fiume di acqua e fango. Sono stati richiamate in servizio decine di squadre dei vigili del fuoco. La situazione in quelle zona raccontano i testimoni è drammatica.

Paura a Trapani dove un forte temporale ha fatto salire nuovamente il livello dell'acqua nelle strade cittadine dopo l'alluvione dello scorso lunedì. La pioggia ha colpito la città dalle 19.30 fino alle 21 circa. Tante le strade che si sono nuovamente allagate. L'acqua ha nuovamente invaso le case ai piani bassi e negozi. Grosse difficoltà anche a Erice con la statale verso Valderice impraticabile. Timore anche a San Vito Lo Capo dove l'acqua ha allagato la centrale via Savoia. Diverse autovetture sono rimaste bloccate lungo le carreggiate dell'autostrada, impossibilitate a proseguire la marcia.