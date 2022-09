Maltempo, Campania: forti disagi soprattutto nel casertano. A Napoli e provincia strade come fiumi

A causa del maltempo, è chiuso temporaneamente il tratto della SS700 "Della Reggia di Caserta" dal km 8,700 al km 10,500, a causa di un allagamento all'interno della galleria. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Chiusa, in un primo tempo ma poi riaperta, anche la carreggiata in direzione sud del RA02 "Raccordo Autostradale di Avellino" al km 29,900 ad Atripalda, in provincia di Avellino, a causa della presenza di fango e detriti sul piano viabile. Riaperta al traffico anche la galleria della SS700 "Della Reggia di Caserta". Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell'Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. Lo rende noto l'Anas.

A seguito dell'allerta meteo diramata ieri di livello Arancione, la Protezione Civile della Regione Campania, sta monitorando in h24 l'evolversi della situazione e l'impatto che le precipitazioni stanno avendo sul territorio. Il Centro funzionale della Regione, valutato l'evolversi della perturbazione, ha prorogato l'allerta meteo emanando un nuovo avviso di criticità di livello Arancione anche per l'intera giornata di domani sull'intero territorio regionale: proseguiranno almeno fino alle 23.59 di domani, lunedì 26 settembre, i temporali di forte intensità su tutta la Campania.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle polizie locali. I sindaci di Aversa Alfonso Golia e di Caserta Carlo Marino hanno già disposto la chiusura delle scuole per domani per effettuare verifiche relative ad infiltrazioni e staticità strutturale. Nel capoluogo Caserta i maggiori problemi si sono registrati nella frazione San Clemente, dove in una scuola sede elettorale è caduta una vetrata; nella stessa zona è volato in tetto che ha tranciato un cavo dell'elettricità. I vigili urbani hanno chiuso stamani intorno alle 10 vari sottopassaggi cittadini, dove numerose auto sono rimaste impantanate; dopo oltre due ore i sottopassaggi sono stati riaperti in seguito all'intervento della Protezione civile con le idrovore. Tanti gli alberi caduti. Disagi anche sul litorale domizio.

Le situazioni più critiche si registrano, al momento, nel casertano: la Prefettura di Caserta ha già attivato il centro Coordinamento Soccorsi, al quale stanno partecipando i referenti del Genio civile e la Sala operativa regionale. Si segnalano, ad ora, allagamenti a Caserta, Carinaro, Capua, Pignataro, litorale Domizio, Grazzanise, Casal di Principe, Cesa e Curti. Situazioni critiche anche nel comprensorio Nolano: una frana a Roccarainola, allagamenti in diversi comuni e, in particolare, a Tufino dove la Protezione civile regionale, in collegamento con la Prefettura di Napoli, sta inviando squadre di volontari. La perturbazione che sta interessando, al momento, i settori centro-settentrionali della regione con valori di pioggia variabili da 80 mm (provincia di Caserta e Napoli città) a 60 mm (Caserta città e provincia di Napoli) nelle prossime ore interesserà principalmente la zona tra la Costiera Sorrentino-Amalfitana, i monti di Sarno e i monti Picentini.

Allagamenti e disagi a Napoli

Un violento temporale si è abbattuto questa mattina a Napoli, in provincia e nella parte settentrionale della Campania. Una vasta porzione del capoluogo di regione tra le 7 e le 9 è stato interessato da un acquazzone e le strade, quelle della zona collinare e del lungomare, si sono trasformate in fiumi. Nel sottopasso Claudio a Fuorigrotta due auto sono rimaste bloccate, ma i conducenti sono usciti in fretta dall'abitacolo senza conseguenze per loro.

Allagamenti e disagi alla circolazione stradale si sono registrati in molti punti della città, come alla Riviera di Chiaia dove alcuni tratti di strada sono completamente invasi dalle acque. Forte ripercussioni anche sul trasporto pubblico. La società regionale Eav ha comunicato lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea tra Licola e Quarto, nel Napoletano, e la sospensione del servizio della Funivia del Faito per il forte vento.

Situazione grave anche nei comuni dell'hinterland napoletano

In provincia di Napoli i vigili del fuoco di Castellammare definiscono la situazione "grave" con centinaia di richieste di soccorso da Torre Annunziata, Boscoreale e Castellammare di Stabia. Qui, è stata allagata per una mezz'ora via Cosenza- importante arteria di collegamento - dove è rimasto interdetto il transito per un allagamento della strada che porta al ponte di Varano che unisce Santa Maria la Carità a Castellammare di Stabia. Traffico bloccato finché il fiume di acqua è defluito.

La Protezione Civile di Castellammare afferma che al momento non si segnalano importanti criticità ma è al lavoro soprattutto per effettuare accompagnamento degli ammalati da trasportare ai seggi per il voto. Le incessanti piogge di queste ore hanno provocato l'allagamento del sottopassaggio che da via Arena porta alla stazione Tav di Afragola impedendo agli automobilisti di raggiungere la stazione. Sono in corso le verifiche tecniche per ripristinare la viabilità; al momento sono funzionanti le pompe installate per favorire il deflusso dell'acqua. Sul posto gli uomini della Protezione Civile, gli uomini della Polizia Locale ed il sindaco Antonio Pannone.

Disagi perle forti piogge che stanno interessando i comuni del vesuviano. Il sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli), Giorgio Zinno, ha disposto la chiusura di alcuni tratti di strade, a partire dal sottopasso di via Cupa Mare allagato dopo che è strabordato l'alveo per l'eccessiva portata d'acqua. Il maltempo ha provocato il crollo di un muro tra due parchi in via Tamborrino: al momento non si registrano feriti. Il sindaco, che invita i cittadini a prestare cautela mentre si recano ai seggi elettorali, è in giro tra le strade insieme ad un folto gruppo di dipendenti comunali per verificare eventuali problemi.

Ancora lunghe file agli imbarchi di Ischia e Procida per gli effetti del maltempo sui collegamenti nel Golfo. Le condizioni meteo hanno permesso un parziale sblocco delle partenze, in particolare dei traghetti, ma non ancora sufficiente ad accontentare le richieste. Tutti le corse in partenza dalle isole sono sold out ma sono molti i passeggeri senza biglietto, tra cui parecchi turisti, che non sanno ancora se e quando potranno ripartire dalle isole. Analoghi disagi si registrano anche ai porti in terraferma: lunghe code di passeggeri alla stazione marittima di Porta di Massa a Napoli ed alle biglietterie di Pozzuoli in attesa di poter partire per le isole. Ad Ischia la pioggia di queste ore ha provocato allagamenti stradali in diversi punti dell'isola e tombini saltati per la forte pressione dell'acqua a Forio e Casamicciola oltre ad alcuni smottamenti di lieve entità; a Procida alberi sradicati dal vento e qualche tombino saltato.