Maltempo: nubifragio su Formia, un fiume di fango lambisce le case

Un violento nubifragio si è abbattuto su Formia, in particolare in un quartiere dove è esondato un torrente, il Rio Fresco. Nei video girati da alcuni cittadini si vede il rio, diventato fiume di fango, lambire le case, con alcuni residenti della zona che gridano "aiutateci", "aiuto". In altri video si vedono strade allagate dal fango e alcune auto parcheggiate tra la melma. La pioggia battente, che ha imperversato per tutta la giornata lungo la costa Pontina e nell'entroterra, ha creato molti disagi, paura tra la popolazione, danni e problemi alla viabilità. Al momento, eccetto alcuni tetti scoperchiati, allagamenti diffusi in tutta l'area, alberi e rami caduti, i Vigili del fuoco non segnalano feriti o dispersi.

Tromba d'aria tra Sabaudia e Terracina

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nel primo pomeriggio fra Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia, nella provincia di Latina, creando disagi e danni sul territorio. Colpiti in particolare serre e capannoni agricoli, diversi dei quali sono stati scoperchiati dalle forti raffiche di vento accompagnate da una grande quantità di pioggia che si è riversata a terra in poco tempo. Inevitabili anche i danni alla circolazione, con pali e alberi abbattuti e detriti trasportati dal nubifragio che hanno causato la chiusura di diverse strade. La tromba d'aria si è concentrata in particolare nell'area tra la SS 148 Pontina e la Migliara 53, 54 e 56. Sul posto i Vigili del fuoco e la Protezione civile, in corso l'accertamento dei danni.

Allerta gialla domani su Sicilia e a Napoli

La Protezione Civile siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico fino alle 24 di domani, venerdì 30 settembre. Su tutta la Sicilia, è stata diramata l'allerta gialla. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

A Napoli, a causa dell'­allerta meteo, che interesserà il territorio citta­dino fino a­lle 18.00 di domani, venerdì 30 se­ttembre, re­steranno chiusi al pubblico tutti i parc­hi cittadini e anche Castel dell'Ovo e il Maschio Angioino (Castel Nu­ovo). A disporlo l'amministrazione comunale dopo il nuovo bollettino meteo con criticità Arancione emanato dalla Protezione civile regionale.