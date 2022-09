Maltempo, il vento forte abbatte alberi e cartelli stradali su tutto il versante adriatico

È tutto il versante adriatico, da nord a sud, da Ravenna al Gargano, ad essere interessato in queste ore dal maltempo, con forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di alberi e la chiusura di alcune arterie stradali.

Ravenna

Pioggia e vento, che ha toccato i 100 chilometri orari sul litorale romagnolo, hanno creato diversi disagi in territorio ravennate, con alcune vie chiuse e il fermo del traghetto tra Marina e Porto Corsini. Diverse strade, spiega il Comune, risultano al momento interrotte per la caduta di alcuni alberi. Sono caduti anche cartelli stradali in diverse parti del territorio e risultano divelte alcune pensiline e cassonetti.

Rimini

Oltre un centinaio gli interventi effettuati a causa del maltempo che si è abbattuto in mattinata sul litorale. Tra rami e alberi divelti e volati in mezzo alle strade, alcuni caduti sui cavi delle linee elettriche, oggetti portati via dal vento e torrette sulla spiaggia spazzate via - spiega il Comune - sono stati oltre 70 gli interventi dei Vigili del Fuoco, una ventina quelli della Polizia locale e 15 quelli delle squadre di volontari della Protezione Civile. A creare i maggiori disagi, le raffiche di Bora superiori a 100 chilometri orari e il temporale che ha colpito il territorio con precipitazioni variabili dai 30 ai 50 millimetri.

Teramo

A causa della caduta di alberi in carreggiata è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 259 “Vibrata”, nel Teramano, in località Martinsicuro. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Pescara

Vento forte di burrasca a Pescara, dove la prefettura ha attivato il centro coordinamento soccorsi. Da un'ora e mezza, sotto una bufera di vento che viene dal mare, i centralini del soccorso sarebbero in tilt. Area costiera e Spoltore, in provincia, sono le zone più interessate dal vento forte.

Gargano

A causa del forte vento, previsto dalla mezzanotte e fino alle 20 di domenica 18, la Protezione civile pugliese ha emanato un messaggio di allerta gialla in tutta la regione e di allerta arancione sul Gargano, Basso Fortore e isole Tremiti, dove sono previsti rinforzi da burrasca forte a tempesta.

Disagi anche in Toscana e Campania

“Il sistema regionale di Protezione civile sta già intervenendo per numerose cadute di alberi e rami nell'area metropolitana di Firenze, Pistoia e Prato a seguito del forte vento con raffiche fino a 90km/h, registrati 120km/h al Giogo”. Lo segnala sui suoi profili social il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

In Campania è attualmente in vigore un'allerta meteo per piogge e temporali che, per molte zone, (Penisola Sorrentina e Amalfitana, Monti di Sarno e Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana del Sele e Alto e Basso Cilento) è di livello arancione e sulle restanti aree giallo. La perturbazione meteorologica che, attualmente insiste sulla regione, tenderà a scemare dalla serata. I forti temporali e le abbondanti precipitazioni a partire dalle 18 lasceranno il posto a venti forti dai quadranti settentrionali e a un conseguente mare agitato.

Le previsioni

Per domani si prevedono condizioni meteo generalmente buone – affermano i meteorologi di Meteo Expert – con venti in attenuazione e un clima mattutino particolarmente fresco. Il cielo sarà prevalentemente sgombro di nubi, generalmente soleggiato, con qualche annuvolamento di rilievo da segnalare solo su Alpi orientali, nord dell’Alto Adige e basso versante ionico della Calabria; nel resto del Paese cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Lunedì tempo in gran parte soleggiato. Annuvolamenti sparsi su Liguria centro-orientale, Appennino settentrionale, regioni centrali tirreniche, Appennino marchigiano e isole maggiori ma senza fenomeni di rilievo; tuttavia non è esclusa qualche breve e sporadica pioggia a ridosso dell’Appennino settentrionale.