Marc Marquez in pole position in Giappone

Un super Marc Marquez vola sul bagnato del circuito di Motegi e conquista una straordinaria pole position del Gran premio del Giappone. Lo spagnolo della Honda, da sempre maestro della pioggia, scatterà davanti a tutti per la 91esima volta in carriera. Con lui in prima fila partiranno Johann Zarco, secondo con la Ducati Pramac, e Brad Binder, terzo con la KTM.



Brutta qualifica per Francesco Bagnaia, che con la sua Ducati non riesce ad andare oltre un 12esimo tempo. Non bene nemmeno Fabio Quartararo, nono con la Yamaha, mentre scatterà sesto con l'Aprilia Aleix Espargaro. In difficoltà Enea Bastianini, eliminato già nel Q1 e costretto a scattare dalla 15esima casella domani.



Questa la griglia di partenza del Gran Premio del Giappone: 1 M. Marquez, 2 Zarco, 3 B. Binder, 4 Vinales, 5 Martin, 6 A. Espargaro, 7 Miller, 8 Oliveira, 9 Quartararo, 10 Marini, 11 P. Espargaro, 12 Bagnaia, 13 Bezzecchi, 14 Morbidelli, 15 Bastianini, 16 Di Giannantonio, 17 A. Marquez, 18 Rins, 19 Nagashima, 20 Gardner, 21 Tsuda, 22 Fernandez, 23 Crutchlow, 24 D. Binder, 25 Nakagami. (AGI)Sp2/Bas