Alluvione Marche: si cercano senza sosta i 3 dispersi, tra loro c'è un bimbo di 8 anni

Sono andate avanti tutta la notte, sinora senza esito, alla luce delle fotoelettriche, le ricerche dei tre dispersi dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta due notti fa nella provincia di Ancona, due nella zona di Barbara, il terzo in quella di Fabriano. Sono 250 i vigili del fuoco al lavoro nell'area colpita, con interventi di messa in sicurezza e di assistenza alla popolazione. Nella notte le operazioni dei vigili del fuoco dei nuclei speleo sono proseguite per liberare le arcate del ponte della ferrovia da grossi tronchi di albero che ostacolavano il deflusso del fiume Misa nei pressi della foce, a Senigallia. Riaperta alle 2.20 la linea ferroviaria chiusa durante l'intervento. Sono 400 le operazioni di soccorso concluse da inizio emergenza nella provincia di Ancona, 300 in quella di Pesaro Urbino, dove sono in servizio 100 vigili del fuoco.

Ieri sera la Prefettura di Ancona ha aggiornato l'elenco a 10 vittime e 3 dispersi. Alle prime si è aggiunto un 80enne, il cui cadavere è stato tratto fuori ieri pomeriggio dal fiume Esino, in un'altra parte della provincia. L'anziano non sarebbe stato trascinato via dalla piena, ma sarebbe scivolato in acqua in località Angeli di Rosora. I dispersi scendono a 3 perché è stato nel frattempo identificato il corpo della 17enne Noemi Bartolucci, rintracciato a qualche chilometro di distanza dal luogo in cui era stata trascinata via dalla forza dell'acqua a Barbara, mentre tentava di mettersi in salvo insieme alla madre e al fratello a bordo di due auto. Ad identificare la salma è stato proprio il fratello 23enne, mentre la madre Brunella Chiù, 56 anni, risulta ancora dispersa.

Ansa Marche, a Ostra al lavoro gli 'angeli del fango'

E tra i dispersi c'è ancora Mattia, 8 anni, strappato dalle braccia della madre mentre stavano fuggendo dopo avere aver abbandonato l'auto a Castelleone di Suasa, e un altro uomo di Arcevia. "Speriamo che l'acqua si abbassi ancora - il commento del sindaco di Barbara Marco Pasqualini -, oggi chiederò l'intervento di unità cinofile". I vigili del fuoco – che provengono anche da Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Abruzzo - protezione civile e altri soccorritori sono al lavoro incessantemente anche per fornire aiuti a sfollati e persone che hanno subito danni o hanno avuto case inagibili a causa dell'acqua e del fango.

Strade come torrenti, alberi e pali divelti, auto trascinate via, i fiumi straripati e le case sommerse dall'acqua. La notte di terrore vissuta dai cittadini marchigiani che ha devastato parte delle province di Pesaro Urbino e Ancona, dall'entroterra fino alla costa, ha visto cadere una quantità di pioggia eccezionale, quella che solitamente cade in sei mesi. Si tratta, secondo i dati diffusi dal Cnr, del nubifragio più intenso degli ultimi 10 anni causato, con ogni probabilità, dal caldo eccezionale dell'estate. “È piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone in un anno" dice il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

Centinaia gli sfollati che hanno trascorso la notte in un centro di accoglienza allestito dalla Caritas a Senigallia. 150 secondo la Prefettura di Ancona che in una nota spiega: "La maggior parte di queste persone si trova nel comune di Senigallia, ma il numero è in crescita". "Al riguardo - si legge nel comunicato - sono stati predisposti dalle forze di polizia dedicati servizi di prevenzione e controllo sugli immobili evacuati". In esame anche altre possibili evacuazioni. Starebbe invece tornando parzialmente attivo il servizio idrico all'interno di case e attività che era stato interrotto in varie zone da ieri mattina.

Ansa I danni provocati dal maltempo a Pianello di Ostra nelle Marche