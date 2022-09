Maria Zakharova: "Tutto dipende dalle azioni che intraprenderanno le autorità italiane"

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo quanto riporta l'agenzia di stato Tass, ha detto che "è probabilmente prematuro" parlare "delle prospettive delle relazioni tra Italia e Russia" dopo le elezioni politiche in Italia del 25 settembre. "Tutto - ha affermato - dipenderà dalle azioni concrete e dai provvedimenti presi in pratica dalle autorità italiane".

Ria Novosti, anch'essa agenzia ufficiale russa, riporta un'altra dichiarazione della stessa Zakharova, e qui i toni sembrano abbastanza differenti: "Siamo pronti a cooperare con qualsiasi governo legalmente eletto, sia in Italia che in altri paesi. Questo è il nostro approccio di principio: rispettiamo la volontà democratica del popolo, che è stata formalizzata sotto forma di elezioni"

Le tensioni tra la Russia e i paesi occidentali sono aumentate ulteriormente dopo l'invasione dell'Ucraina da parte delle forze russe e Zakharova ha affermato che per ora le relazioni di Mosca con l'Italia sono minate dal "sostegno" dell'Italia all'Ucraina.

Martedì scorso il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si era congratulato con Giorgia Meloni per la vittoria elettorali in un tweet in lingua italiana, aggiungendo: “Apprezziamo il sostegno costante dell’Italia all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa. Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano”. La presidente di Fratelli d'Italia aveva risposto, in inglese: “Sai che puoi contare sul nostro leale sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino. Sii forte e mantieni salda la tua fede! ”