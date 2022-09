Mario Draghi premiato a New York come statista dell'anno

"L'importanza del dialogo - che celebriamo stasera - è stata al centro della mia vita professionale come economista e come decisore politico. Il valore di una partnership di successo tra organismi multilaterali e istituzioni locali è stata una delle principali lezioni che ho imparato lavorando alla Banca Mondiale negli anni '80". Queste le parole del presidente del consiglio Mario Draghi che ha ricevuto al Pierre Hotel di New York il premio come 'world statesman' (statista dell'anno), alla 57ma edizione dell'evento organizzato dalla 'Appeal of Conscience Foundation'. La motivazione del riconoscimento è la "lunga leadership poliedrica nella finanza e nel pubblico servizio di cui hanno beneficiato l'Italia e l'Unione europea e che ha aiutato la cooperazione internazionale", come ha spiegato il rabbino Arthur Schneier, fondatore e presidente della fondazione. Era presente alla premiazione anche il segretario di stato vaticano Pietro Parolin.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha inviato un messaggio: "mi congratulo con il mio amico, il premier Mario Draghi che ha ricevuto il premio per il suo lavoro per fare avanzare i diritti umani nel mondo. Draghi è stato una voce potente nella promozione della tolleranza e della giustizia, lo ringrazio per la sua leadership".

Il presidente del consiglio italiano interverrà alla 77ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite.