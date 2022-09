Marte: il rover Perseverance è riuscito a produrre ossigeno sul Pianeta rosso

Quando l'uomo arriverà su Marte sarà in grado di produrre l'ossigeno necessario per respirare e per alimentare i motori del razzo che lo riporterà sulla Terra.

Lo ha dimostrato l'esperimento Moxie (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), a bordo del rover Perseverance della Nasa, che dal momento dell'atterraggio sul Pianeta Rosso, nel febbraio 2021, è riuscito a estrarre ossigeno dall'atmosfera marziana in modo affidabile sia di giorno che di notte e in ogni stagione dell'anno, raggiungendo l'obiettivo di produrne sei grammi all'ora, tanto quanto un piccolo albero sulla Terra.

Il risultato è pubblicato su Science Advances da un team guidato dal Massachusetts Institute of Technology (Mit).

L'esperimento Moxie è grande quanto una batteria per auto e nel 2021 è stato azionato sette volte per diverse ore ciascuna, in modo da non interferire con le attività di Perseverance. In futuro, però, una versione più grande potrebbe essere inviata su Marte per produrre ossigeno in modo continuo, così come farebbero diverse centinaia di alberi.