Mattarella: "E' urgentissimo mettere un tetto europeo al prezzo del gas"

Seconda tappa del viaggio di Sergio Mattarella nei Balcani, dopo Tirana. Il presidente della Repubblica ha incontrato a Skopje il presidente della Repubblica della Macedonia del Nord Stevo Pendarovski, primo impegno ufficiale della giornata che continuerà con una conferenza stampa stampa congiunta. Tra le prime dichiarazioni del presidente Mattarella: “Spero che la Macedonia del Nord entri presto nella Ue. L'Unione europea è nel nostro futuro comune". Mattarella ha così auspicato una rapida e positiva conclusione delle trattative, aggiungendo i propri ricordi personali: “Conservo un ricordo piacevole dei nostri incontri a Roma, dei nostri colloqui e della nostra sintonia costante. Macedonia del Nord e Italia sono legate da relazioni molto forti che si basano sulla stima reciproca. Il legame che è reso ancora più forte dall'appartenenza all'alleanza atlantica e dalla prospettiva, speriamo presto, di adesione all'Unione europea. L'Italia vi sostiene e auspica che avvenga in tempi brevi”.

Tra gli altri argomenti Mattarella ha toccato il tema del “price cap” al prezzo del gas, oggi discusso al vertice dei ministri dell'energia a Bruxelles: “E' urgentissimo procedere con il tetto al prezzo del gas e superare le resistenze che ancora ci sono in Ue, perché significa porre famiglie e imprese al riparo da speculazioni politiche e finanziarie. La crisi sta mettendo in grave preoccupazione le famiglie e le imprese di fronte a questo impensabile e sconsiderato aumento dei prezzi dell'energia. L'Italia ha proposto già da 4 mesi all'Ue un tetto al prezzo del gas che adesso altri paesi comprendono necessario, se fosse stato adottato mesi fa avremmo evitato i rincari". Ha infine bollato come “sconsiderata” l'iniziativa russa di riportare la guerra in Europa.

Mattarella è atteso quindi all'Assemblea, dove verrà ricevuto dal presidente Talat Xhaferi e dove terrà un intervento. A seguire Mattarella, insieme al presidente Pendarovski deporrà una corona di fiori presso il Monumento a Goce Delchev alla Chiesa del Salvatore. Nel pomeriggio Mattarella incontrerà una rappresentanza della comunità italiana. L'ultimo impegno ufficiale a Skopje è il colloquio con il presidente del Governo, Dimitar Kovacevski.