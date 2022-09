Matteo Salvini: "Il risultato non mi soddisfa, ma saremo al governo da protagonisti"

"Sono cento tondi i parlamentari della Lega al lavoro da domani” ha detto in conferenza stampa, poi ha sottolineato che il Carroccio è "il secondo partito del centrodestra e ce la giochiamo con il Pd come secondo".

"Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato, ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti". Così Matteo Salvini commenta i risultati elettorali dalla sede della Lega di via Bellerio, a Milano.

A proposito dei risultati della Lombardia "ho letto analisi simpatiche. Ma il centrodestra è sopra il 50% nella Regione". Quindi, anche "in ottica Regionali, la squadra che vince non si cambia".

"Per la Lega stare al governo con Pd, M5s e Draghi non è stato semplice, ma lo rifarei", ha detto il leader della Lega, "non oso immaginare cosa sarebbero stati altri 9 mesi con un governo confuso e litigioso - ha aggiunto - il giudizio degli elettori è chiaro: hanno premiato coloro che hanno fatto opposizione e coloro che hanno fatto cadere il governo su un termovalorizzatore".

"Ho anteposto l'interesse del Paese a quello del partito" ha spiegato aggiungendo che "gli italiani hanno premiato chi ha fatto opposizione e chi ha fatto cadere il governo sul termovalorizzatore. Conte ha sparato pallettoni contro il governo che aveva sostenuto fino al giorno prima".

"Mi auguro che il governo in carica per l'ordinaria amministrazione faccia solo l'ordinaria amministrazione e che non ci siano nomine in ordine sparso. Alcune realtà pubbliche devono essere tutelate e salvaguardate. Alcune nomine fatte negli ultimi due anni non sono all'altezza di quello di cui il Paese richiede", ha aggiunto Salvini. Commentando il voto, il segretario leghista ha sottolineato che "oggi non vedo mercati in rivolta, né fondi sovrani che scappano col malloppo da Milano o Roma o gente che si strappa i cappelli all'estero".

"C'è un governo in carica per almeno un altro mese e io do il mio assenso perché il governo uscente porti alle Camere un decreto energia urgente, salva bollette urgente. Tutto il resto può venire dopo".