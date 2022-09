Matti per il calcio, torna il torneo per i centri di salute mentale

Mettere insieme un problema e la cura, questo è lo scopo di “Matti per il calcio”, terapia individuale e di gruppo grazie al calcio. Educare alla socialità, uscire dall'isolamento, cimentarsi con le regole, trovare l'integrazione e divertirsi. Torna il 22 settembre, a Cesenatico, il torneo che mette insieme persone con disagio mentale, medici e familiari.

25 partite no-stop in tre giorni, partecipano nove squadre da diverse regioni. Suddivisi in tre gironi con partite da 20 minuti

Ecco l'elenco delle squadre iscritte: Va’ pensiero (Emilia-Romagna); Tempesta/Nizza Millevoci (Piemonte); Insieme per sport (Liguria); Club Integriamoci (Emilia-Romagna); Insuperabili/Terzo Tempo (Piemonte); Asd Global Sport Lario (Lombardia); Percorsi Odv (Abruzzo/Molise); Pionta Arezzo (Toscana); Asd Una ragione in più (Sardegna).

La manifestazione è stata inserita nella Settimana Europea dello Sport BeActive , promossa dalla Commissione Europea e in Italia dal Dipartimento per lo sport e da Sport e Salute

Si giocherà nei campi di Gatteo a Mare, dove verranno allestiti 3 campi di calcio a 7, e le partite inizieranno giovedì 22 settembre alle 16. Venerdì 23 settembre tutte le squadre scenderanno in campo non stop, dalla mattina alla sera. Nella mattinata di sabato 24 settembre si terranno le partite finali e le premiazioni. È in corso di realizzazione il calendario definitivo degli incontri. Non era scontato tornare in campo con questa grande iniziativa, ricorda Alessandro Baldi, responsabile nazionale del Calcio Uisp: "La pandemia ha reso molto difficile l'attività sportiva a livello locale e lo stesso vale per quella svolta dai centri di salute mentale. Matti per il Calcio sarà per noi la prima manifestazione nazionale di una stagione sportiva che speriamo possa essere il più normale possibile, una stagione finalmente di ripresa" ha detto.