Media britannici: Carlo ha chiesto a Harry di non portare Meghan a Balmoral

Sullo sfondo del dramma familiare che ha colpito i reali con la morte della Regina, si è consumato nelle scorse ore un piccolo dramma domestico, secondo quanto riportano oggi alcuni media britannici. Dal Sun al Telegraph, come riporta il DailyMail, le cronache degli insider raccontano una telefonata di Carlo a Harry nella quale il Re avrebbe espressamente chiesto al figlio di non portare con sé al castello di Balmoral la moglie Meghan Markle. L'eventualità che Meghan si unisse al capezzale di Elisabetta insieme alla famiglia reale ha gettato, pare, un certo scompiglio.

Harry si trovava a Frogmore Cottage quando ha ricevuto la telefonata del padre. "Carlo ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così triste", ha detto una fonte al Sun. "Gli è stato fatto notare che Kate non sarebbe andata e che la situazione prevedeva solo i familiari più stretti. Carlo ha detto molto, molto chiaramente, che Meghan non sarebbe stata la benvenuta".

Il Telegraph riferisce anche che Harry non era stato convocato, quando i reali anziani sono partiti in direzione di Balmoral, come suo fratello, il principe William, per motivi costituzionali. Un'altra fonte vicina ai reali ha sottolineato che "è abbastanza difficile passare del tempo con qualcuno che sai che sta per pubblicare un libro rivelatore su di te" (è in uscita un libro memoir di Harry, ndr) .

La notizia della loro intenzione di recarsi a Balmoral era arrivata attraverso un ristretto gruppo di media cui fa riferimento la coppia ed è comparsa sui social alle 13.53. "Da un portavoce: il duca e la duchessa del Sussex si recheranno in Scozia" recitava il post. Una novità assoluta per il Palazzo, dentro le cui mura, riportano ancora i media britannici, l'incredulità è stata tanta. E il piccolo dramma domestico si è consumato nella mezz'ora successiva all'annuncio della morte della Regina.

Non è chiaro quanta pressione sia stata esercitata dal Palazzo stesso, ma un portavoce di Harry e Meghan ha immediatamente chiarito che solo il duca era in viaggio verso la Scozia.

Quello che sia successo veramente è ora oggetto di speculazioni. Alcuni sostengono che la coppia non avesse considerato il fatto che Kate sarebbe rimasta a Windsor (ufficialmente era il primo giorno di scuola dei principini, ndr), e che, dunque, la presenza della sola Meghan sarebbe stata poco opportuna. Altri, invece, credono che Meghan sia stata effettivamente bandita dalla famiglia reale, che avrebbe utilizzato l'assenza di Kate (diventata ora Principessa del Galles) come scusa per evitare la presenza di Meghan. Fatto sta, si racconta, che l'annuncio che Harry sarebbe andato da solo a Balmoral ha fatto tirare un sospiro di sollievo.

Mettendo da parte i problemi degli ultimi anni, la decisione di Harry e Meghan di recarsi insieme è stata vista come del tutto inappropriata, secondo gli addetti ai lavori, per un motivo molto semplice: quello era un momento privato e familiare. Solo i due figli maggiori di Elisabetta - Carlo e Anna - erano presenti quando la Regina è deceduta.

Gli altri figli, Andrea ed Edoardo, sono arrivati dopo insieme al principe William, che ora è il principe ereditario. Edward era accompagnato da sua moglie, Sophie, ma lei era adorata dalla regina, che la vedeva come una seconda figlia, ed è probabile che fosse presente proprio su richiesta di Elisabetta. In sostanza, al di là dell'impegno con i figli, l'assenza della stessa Kate sarebbe stata motivata dal fatto che il momento apparteneva esclusivamente ai consanguinei della Regina.

La divisione tra Harry e William resta profonda. In queste ore si trovano a pochi metri a piedi l'uno dall'altro, ma non c'è stato alcun tentativo di contatto tra i due. Non vanno meglio i rapporti col resto della famiglia. Re Carlo, in particolare, è rimasto sconcertato e profondamente ferito dagli incessanti attacchi del figlio minore. E ieri, durante il suo primo discorso alla nazione da Re, ha detto di amare "Harry e Meghan" e di sperare "che continuino a costruire la loro vita oltreoceano". Dall'altra parte del mondo, insomma.

È stato evidente che giovedì non c'era alcun invito per Harry a unirsi alla famiglia, decollata a bordo di un aereo dalla RAF Northolt e diretta ad Aberdeen. Harry è andato a Balmoral con un jet privato e ha affrontato un viaggio solitario verso il castello, arrivando alle 19:52, un'ora e mezza dopo l'annuncio della morte di Sua Maestà. E sempre da solo, Harry è tornato a Windsor ieri. Non è chiaro se Meghan sia ancora in Gran Bretagna.

I titoli di Harry e Meghan non sono cambiati dopo la morte della Regina e, sebbene il duca sia passato dal sesto al quinto in linea di successione al trono, è ancora troppo avanti nella linea di successione per aspettarsi che diventi re.