Nel 2020 Melania disse a Trump: "Sul Covid stai sbagliando tutto"

Durante uno dei periodi più caldi della pandemia di covid, Melania Trump disse al marito Donald che stava sbagliando tutto. A rivelarlo è un nuovo libro in uscita scritto da due giornalisti della Casa Bianca, Peter Baker del New York Times e Susan Glasser, analista per la Cnn.

Dalle anticipazioni diffuse dai media Usa, si apprende che l'ex first lady era "scossa dal coronavirus e convinta che il presidente stesse sbagliando". "Stai rovinando tutto, questa è una cosa molto grave, sarà molto brutto e devi prenderla più sul serio di quanto stai facendo", disse a Trump. "Ti preoccupi troppo", rispose lui.

Nel libro, dal titolo 'The Divider: Trump in the White House, 2017-2021', viene riportata una telefonata che, durante i primi tempi della pandemia, l'allora first lady fece con l'ex governatore del New Jeresy Chris Christie, a cui chiese di aiutarla a far ragionare il marito a prendere la pandemia più seriamente.

Gli Stati Uniti sono stati una delle nazioni più duramente colpite dalla pandemia di Covid-19. I decessi sono aumentati del 19% tra il 2019 e il 2020, per gli Usa il più grande aumento della mortalità in 100 anni, secondo le stime pubblicate dall'US Census Bureau.

Trump, come suggerito nel libro, inizialmente preferì affrontare la situazione con molta faciloneria, prendendo in giro l'indossare le mascherine, e arrivando a consigliare iniezioni di disinfettanti e trattamenti solari, che a suo dire avrebbero aiutato ad affrontare la malattia.

Secondo un articolo del 2020 pubblicato dal Washington Post, Trump avrebbe detto al giornalista statunitense Bob Woodward, nel marzo 2020, che il suo intento era sdrammatizzare per evitare di creare panico.