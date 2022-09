Meno romantici, più generosi e con il cuore che batte sempre di più per l’amore materno

Per quasi 8 italiani su 10 alla domanda quale sia il simbolo dell’amore la risposta è la mamma. Ma attenzione non è una risposta di “mammoni” o per il ritornello carino, divertente di molte canzoni, no qui si parla di “chi si prende cura di te”, concetto molto più vasto. Rientrano in questo concetto, nel sondaggio che confronta gli italiani nel 2018 e ora nel 2022, i figli che si “prendono cura dei genitori”, di chi "si prende cura" di persone vittime di conflitti, di chi cura un malato. Cala invece drasticamente l’amore romantico, quello per dirlo in modo più efficace, del principe azzurro e della cenerentola.