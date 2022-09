Borse pessimiste: aprono in ribasso mentre volano gas e petrolio

Si e è aperta una settimana ricca di tensioni per i mercati europei, settimana al termine della quale, giovedì, la Bce potrebbe decidere un rialzo dei tassi di interesse di 50 o 75 punti base.



Borse tutte al ribasso con Milano e Francoforte che perdono oltre il 2 percento, limita le perdite solo Londra.

Dopo la comunicazione di Mosca che il gasdotto Nord Stream non riapre, il gas stamattina è partito in netto aumento: siamo a 260 euro megawattora rispetto ai 210 della chiusura di venerdì.



E cresce anche il petrolio giorno su giorno, con il Brent a 95 dollari barile in vista della riunione Opec +, che potrebbe tagliare la produzione, su spinta saudita, in modo da tenere il greggio intorno ai 100 dollari.



Una congiuntura in cui la moneta unica europea si indebolisce: euro ai minimi storici a 0,988 sul dollaro.