A San Siro è derby spettacolo, il Milan trionfa 3-2 contro l'Inter

Cinque gol, emozioni e colpi di scena a non finire: il primo derby della Madonnina della stagione si tinge di rossonero e sorride al Milan, che batte 3-2 l'Inter trascinata da un devastante Leao, autore di una doppietta e dell'assist per Giroud. Dall'altra parte non bastano il momentaneo vantaggio iniziale di Brozovic e il gol della speranza di Dzeko. Pioli vola momentaneamente da solo in testa alla classifica a 11 punti, lasciando Inzaghi a quota 9 e con in tasca il secondo ko stagionale.

Calcio d'inizio, Pioli lancia De Ketelaere con Messias e Leao alle spalle di Giroud, Inzaghi si affida al tandem argentino: al fianco di Lautaro Martinez c'è Correa. Il primo tiro è però di Brozovic che calcia da ottima posizione ma una deviazione della difesa salva la porta di Maignan. Dall'altra parte, il destro a giro di Leao impegna Handanovic mentre in campo si accendono i duelli e sale la tensione.

E' un avvio subito acceso ed equilibrato ma a metà frazione arriva il vantaggio dell'Inter: Lautaro protegge bene il pallone a centrocampo e lo affida a Correa che subito verticalizza per premiare l'inserimento centrale di Brozovic. Il croato taglia in mezzo ai due centrali del Milan e non sbaglia solo davanti al portiere. La reazione dei campioni d'Italia è immediata ma la girata volante di Giroud va fuori bersaglio. In ogni caso il vantaggio nerazzurro dura appena 7 minuti perché Tonali approfitta di un errore in uscita di Calhanoglu per propiziare l'1-1 di Leao: violento destro in diagonale del portoghese, Handanovic tocca ma non basta, la sfera si insacca sul secondo palo.