Milano chiude in calo, il gas scende nel finale di seduta

Seduta altalenante per le borse, oggi come ieri. A Milano l'indice Ftse Mib è stato positivo fino alle 14.30, poi è diventato leggermente negativo. In chiusura segna -0,21%; sono stati maggiori i cali per Francoforte, -0,55%, e Parigi, -1,04%. Gli indici sono sostenuti anche oggi dalle banche (+0,93%), scendono invece i titoli legati al commercio al dettaglio (-2,08% per l'indice consumer products and services di Milano) e gli energetici, -1,80%.

Il calo delle 14.30 è conciso con la pubblicazione di una serie di dati macroeconomici attesi negli Stati Uniti. Che hanno mostrato un quadro misto sullo stato dell'economia americana: le richieste settimanali di disoccupazione sono scese da 218.000 a 213.000, contro le attese di una salita. E a sorpresa sono cresciute, dello 0,3% rispetto a luglio, le vendite al dettaglio. Peggio del previsto, invece, la produzione industriale (-0,2% la variazione mensile). Wall Street, che martedì aveva registrato la peggiore seduta dal giugno 2020, risulta in calo: Dow Jones -0,28%, Nasdaq -1%.

Per il gas finale di seduta in calo: alle 17.50 è scambiato a 210 euro al megawattora, -3% rispetto a ieri, quando era salito del 10%. In mattinata era però arrivato a 241 euro. Scende anche il petrolio, -4%, con il Brent a 90 dollari al barile, dopo la previsione dell'Agenzia internazionale dell'energia di una frenata dei consumi attesa a livello globale nel quarto trimestre.