Milano maglia rosa, ma sale lo spread

All'indomani del voto italiano, le borse europee procedono a due velocità. Piazza Affari è l'unica a mantenersi in territorio positivo e - pur perdendo la forte spinta della mattinata - prosegue in rialzo dello 0,62%. Un segnale dai mercati: agli investitori non piace l'incertezza, mentre i risultati elettorali confermano le aspettative della vigilia.

Londra, Francoforte, Parigi e Madrid sono invece tutte in rosso.

C'è tensione sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si è riallargato a 237 punti base e il rendimento del nostro decennale sale al 4,45%.

Non solo. Gli investitori sono preoccupati per i venti di recessione nell'eurozona. La moneta unica - ai minimi da 20 anni - si scambia a 0,9650 contro il dollaro.

Nel frattempo il prezzo del gas continua a scendere e scivola sotto i 170 euro per megawatt/ora.