Milano sale dopo il voto, lo spread anche

Seduta positiva per Piazza Affari all'indomani del voto. In una giornata caratterizzata dalla volatilità per la maggior parte degli indici europei, Milano sale dello 0,67%, spinta dal risultato elettorale che delinea una maggioranza certa. Ferma Londra, in lieve ribasso Francoforte e Parigi. I riflettori puntati sullo spread che balza invece a 242 punti base, 24 più della vigilia. Il rendimento del titoli decennali e dunque il tasso di interesse al quale il governo deve finanziarsi vola al 4,51% livello che non si vedeva dal 2013.

A scandire la giornata anche le previsioni dell'Ocse che vedono una frenata dell'economia Italiana ma anche europea nel 2023 con un'inflazione, ha sottolineato nel pomeriggio la presidente della Bce Christine Lagarde, destinata, a durare a lungo. Le stime di rallentamento economico continuano a penalizzare anche la moneta unica che tocca i minimi di sempre a quota 0,962 sul dollaro. Si stempera invece la tensione sul gas, ancora in discesa, a 172 euro al mwh.