Missione Artemis: timori per la tempesta Ian, il razzo torna nell'edificio di assemblaggio

La tempesta tropicale Ian costringe la Nasa a spostare dalla rampa di lancio il razzo Sls (Space Launch System) della missione Artemis 1, primo volo dimostrativo del programma che riporterà l'uomo sulla Luna entro il 2025.

Al Kennedy Space Center le operazioni per trasferire il lanciatore dalla rampa 39B all'edificio di assemblaggio (Vab) sono iniziate quando in Italia erano le 5:21 del mattino, e richiederanno alcune ore.

Il razzo dovrà percorrere, movimentato dalla piattaforma su cui è fissato, i circa 7 chilometri che separano la rampa di lancio dal Vab, dove potrà essere messo in sicurezza. Una pausa che permetterà ai tecnici di poter lavorare sul razzo con più facilità e di ispezionare tutti i dispositivi coinvolti nella perdita di idrogeno liquido rilevata durante il caricamento, sia nel tentativo di lancio del 3 settembre sia nel test del 21 settembre .

La decisione di riportare il lanciatore nell'edificio di assemblaggio è stata presa dopo aver valutato le informazioni sulla situazione meteorologica acquisite dall'Agenzia per il monitoraggio dell'atmosfera e gli oceani (Noaa) e dalla US Space Force. Il trasferimento rischia però di provocare ulteriori ritardi al primo lancio del vettore per la Luna, la cui data resta da definire.

