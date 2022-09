Missione Dart: stanotte l'impatto della sonda sull'asteroide per deviarne l'orbita

Nella notte tra lunedì e martedì, quando in Italia sarà circa l'una e un quarto (01:14), la Nasa tenterà un esperimento che l'umanità non ha mai realizzato: far schiantare volutamente un veicolo spaziale contro un asteroide per deviarne la traiettoria. Un test chiave per misurare la capacità dell'uomo di impedire l'impatto di oggetti cosmici, potenzialmente pericolosi, contro la Terra.

Lanciata nel novembre 2021, la sonda Dart (Double Asteroid Redirection Test), dal peso di circa 600 kg, sta viaggiando alla velocità di 6,1 chilometri al secondo (circa 23mila km orari) e si troverà a circa 11 milioni di chilometri dalla Terra quando colpirà Dimorphos, un asteroide dal diametro di 160 metri che orbita attorno a un altro asteroide, Didymos, dal diametro di 780 metri.

Dimorphos orbita attorno a Didymos in 11 ore e 55 minuti: ciò che si intende fare è rallentare leggermente questo periodo orbitale (di circa 10 minuti) ed essere in grado di quantificarne la differenza. La missione, realizzata dalla Nasa insieme al Johns Hopkins Laboratory, testerà dunque in modo pionieristico la forza dell'impattatore cinetico senza carica esplosiva, ovvero utilizzando una sonda in stile kamikaze che colpirà l'asteroide e proverà a modificarne leggermente l'orbita.