Mondiali di volley femminile, il calendario delle partite e dove vederle

Il Mondiale femminile si gioca dal 23 settembre al 15 ottobre, ad aprirlo le padrone di casa: la Polonia che sfiderà la Croazia, e i Paesi Bassi che incontreranno il Kenya. L' Italia è nel Pool A e giocherà il 24 settembre ad Arnhem (Paesi Bassi) contro il Camerun, una prima partita che non dovrebbe preoccupare le azzurre.

Nel “nostro” Pool A ad essere insidiose saranno Paesi Bassi e Belgio. Ecco il calendario degli incontri che si potranno seguire qui in streaming su rainews.it con cronache testuali e highlights, e su Rai2:

SABATO 24 SETTEMBRE: 15.00 Italia vs Camerun

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE: 18.00 Italia vs Porto Rico

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE: 18.00 Italia vs Belgio

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE: 18.00 Italia vs Kenya

DOMENICA 2 OTTOBRE: 16.00 Paesi Bassi vs Italia

Prima fase

VENERDÌ 23 SETTEMBRE:

18.00 Polonia vs Croazia (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

20.00 Paesi Bassi vs Kenya (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

SABATO 24 SETTEMBRE:

13.00 Turchia vs Thailandia

14.00 Belgio vs Porto Rico (in diretta streaming su rainews. it e su RaiPlay, in differita alle 23.50 su RaiSport)

15.00 Italia vs Camerun (in diretta streaming su rainews.it e su Rai2)

18.30 Repubblica Dominicana vs Corea del Sud

19.30 USA vs Kazakhstan

20.30 Brasile vs Repubblica Ceca (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

DOMENICA 25 SETTEMBRE:

13.00 Belgio vs Kenya (diretta streaming su rainews.it e RaiPlay, in differita alle 23.30 su RaiSport)

14.00 Cina vs Argentina

14.15 Giappone vs Colombia

16.00 Paesi Bassi vs Camerun (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

19.00 Germania vs Bulgaria

20.00 Serbia vs Canada (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE:

14.15 Giappone vs Repubblica Ceca

15.30 Germania vs Kazakhstan

16.00 Serbia vs Bulgaria

18.00 Italia vs Porto Rico (in diretta streaming su rainews.it e su Rai2)

18.30 Brasile vs Argentina

21.00 USA vs Canada (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE:

14.00 Turchia vs Corea del Sud (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

14.00 Cina vs Colombia

17.30 Repubblica Dominicana vs Croazia

18.00 Italia vs Belgio (in diretta streaming su rainews.it e su Rai2)

20.00 Camerun vs Kenya (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

20.30 Polonia vs Thailandia

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE:

14.00 Thailandia vs Croazia

14.15 Cina vs Giappone (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

15.00 Brasile vs Colombia

17.30 Turchia vs Repubblica Dominicana (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

18.00 Argentina vs Repubblica Ceca

20.00 Paesi Bassi vs Porto Rico (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

20.30 Polonia vs Corea del Sud

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE:

13.00 Canada vs Kazakhstan

14.00 Corea del Sud vs Thailandia

16.00 Serbia vs Germania (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

17.30 Turchia vs Croazia

18.00 Italia vs Kenya (in diretta streaming su rainews.it e su Rai2)

20.00 Porto Rico vs Camerun (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

20.30 Polonia vs Repubblica Dominicana

VENERDÌ 30 SETTEMBRE:

13.00 Serbia vs Kazakhstan

14.00 Cina vs Repubblica Ceca

14.15 Brasile vs Giappone (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

16.00 Bulgaria vs Canada

18.00 Colombia vs Argentina

19.00 USA vs Germania (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

20.00 Paesi Bassi vs Belgio (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

SABATO 1° OTTOBRE:

13.00 Germania vs Canada

14.00 Repubblica Dominicana vs Thailandia

14.00 Brasile vs Cina (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

16.00 Bulgaria vs Kazakhstan

16.00 Porto Rico vs Kenya

17.30 Corea del Sud vs Croazia

18.00 Colombia vs Repubblica Ceca

19.00 USA vs Serbia (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

20.30 Polonia vs Turchia

DOMENICA 2 OTTOBRE:

13.00 Belgio vs Camerun (in diretta streaming su rainews.it e su RaiSport)

14.15 Giappone vs Argentina

16.00 Paesi Bassi vs Italia (in diretta streaming su rainews.it e su Rai2)

Le prime quattro classificate accederanno alla seconda fase a Rotterdam (Paesi Bassi). Lì si affronteranno le quattro compagini provenienti dal gruppo D (Brasile, Cina, Giappone, Colombia, Argentina, Repubblica Ceca). Si porteranno dietro i risultati acquisiti nella prima fase contro le altre qualificate per quattro posti ai quarti di finale.

Seconda fase

4-9 OTTOBRE:

L’Italia giocherà a Rotterdam. Quattro partite contro le qualificate dal gruppo D, tutte le partite dell'Italia saranno in diretta streaming su rainews.it.

Il calendario verrà definito dopo la prima fase.

Quarti di finale

11 OTTOBRE:

Quattro partite: ore 17.00, 17.30, 20.00, 20.30

Semifinali

12-13 OTTOBRE:

Una partita al giorno, ore 20.30

Finali

15 OTTOBRE:

Finale per il terzo posto alle ore 16.00. Finale per il titolo alle ore 20.00