Mondiali di ginnastica ritmica, le Farfalle non volano in Bulgaria

Non ce l'hanno fatta le ginnaste italiane. Sono state le padrone di casa, le bulgare, a vincere il Mondiale 2022 con un punteggio complessivo di 66.600. Israele seconda con 64.650 davanti alla Spagna con 63.200. Italia quarta con 62.050.

Troppi errori sul finale nell'esercizio con palle e cerchi. Le note tecniche di Emanuela Maccarani e un esercizio creativo non sono bastati, un attrezzo caduto e qualche défaillance hanno portato un primo risultato mediocre: 27.900. Un bassissimo D Score di 13.000 e un’esecuzione di 7.950, hanno portato l'allenatrice a tentare un ricorso che è stato rigettato. Poi 34.150 con i cinque cerchi, miglior punteggio assoluto nella specialità, ma non è bastato.

Ora per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 bisognerà passare dai Mondiali 2023 (cinque pass) o dai Campionati Continentali 2024 (cinque pass complessivi).

L'Italia si è esibita 13ma su 15 squadre, ha cominciato con palle e nastro. Ogni formazione si è esibita ai 5 cerchi e nell’esercizio misto con 3 nastri e 2 palle

L'Italia aveva vinto il Mondiale all-around in quattro occasioni: 1975, 2009, 2010, 2011. Lo scorso anno seconda dopo la Russia, che aveva vinto le ultime cinque edizioni. Russia e Bielorussia non partecipano a causa degli eventi bellici in atto. Il Canada ha annunciato il ritiro appena iniziata la gara.