Incredibile Sofia Raffaeli: doppio oro ai mondiali di ginnastica ritmica

È storico bis per Sofia Raffeli. In poco più di mezz'ora la fuoriclasse della ginnastica ritmica azzurra ha conquistato ben due medaglie d'oro nella prima giornata dei Campionati mondiali assoluti di Sofia in Bulgaria.

L'azzurra ha conquistato la medaglia d'oro nel cerchio totalizzando 34.850 punti. Argento alla bulgara Stiliana Nikolova (33.400), bronzo alla tedesca Darja Varfolomeev (32.150). Ottava Milena Baldassarri (29.300).

Poco dopo la diciottenne di Chiaravalle si è ripetuta alla palla: con il punteggio di 34.900 Raffaelli ha battuto la tedesca Darja Varfolomeev (34.100) e l'altra azzurra Milena Baldassarri, bronzo con 32.400.