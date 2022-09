Immensa Sofia Raffaeli, terzo storico oro

A Sòfia (Bulgaria) Sofia Raffaeli scrive la storia conquistando il terzo oro nei campionati mondiali di ginnastica ritmica. La fuoriclasse azzurra vince anche nel nastro. In ventiquattr'ore si è laureata per ben tre volte campionessa iridata nei singoli attrezzi. Infatti, dopo gli ori al cerchio e alla palla della serata di ieri, oggi la 18enne ginnasta di Chiaravalle, portacolori delle Fiamme Oro, ha sbaragliato le avversarie al nastro. A completare lo straordinario palmares il bronzo alle clavette.



Al nastro Raffaeli ha vinto con 32.650 punti davanti alla bulgara Stiliana Nikolova (31.850) e alla siberiana, naturalizzata slovena, Ekaterina Vedeeneva (29.900). Alle clavette successo per Darja Varfolomeev (33.550), argento alla Nikolova (34.500) e bronzo a Sofia con 35.250.



Con le tre medaglie di stasera la Federazione Ginnastica d'Italia sale a nove medaglie iridate a livello individuale in uno sport che è esclusivamente femminile.

Domani è in programma la gara All Around a squadre.